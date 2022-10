Balacera se registra cerca de una comisaría en Vitacura: Sujetos amenazaron con armas a una familia

Un grupo de cerca de cuatro sujetos ingresó a una vivienda e intimidó a una familia con armas de fuego. Carabineros logró la detención de un sujeto dentro del domicilio, mientras que el resto de la banda huyó en el móvil que se trasladaba por la Autopista Central.

La madrugada de este jueves, una balacera se registró cerca de una comisaría en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

Según informó la capitán Tamara Valenzuela, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, el hecho sucedió cerca de las 01:00 horas, cuando un grupo de sujetos armados ingresó a un domicilio. Intimidaron a las víctimas, quienes se encerraron en un dormitorio.

Un niño logró salir del lugar y corrió hasta la 37° comisaría de Vitacura, que quedaba a pocos pasos de su hogar, y dio aviso del delito.

Personal policial se dirigió al lugar y vieron que cuatro sujetos se estaban subiendo a un vehículo de alta gama.

Al darse cuenta de la presencia de los uniformados, los delincuentes dispararon contra ellos, por lo que los funcionarios hicieron uso de su arma de servicio, dando inicio una balacera.

La capitán Valenzuela afirmó que los antisociales "no lograron concretar el robo, ya que personal de Carabineros estaba a un paso del domicilio".

El hermano de una de las víctimas relató lo sucedido a T13 Noche: "A mi hermano le pegaron. Yo vivo acá al lado. Escuché los gritos. Entonces miré por el balcón y me di cuenta de que había un auto que no conocía afuera. Cuando voy saliendo era fuego cruzado entre Carabineros y los delincuentes. Yo me tiré al suelo y luego me vine corriendo para saber si le habían hecho algo a mi hermano".