BancoEstado restablece servicios en toda su red de sucursales

BancoEstado informó del restablecimiento de sus servicios en toda la red de sucursales, luego que durante la mañana de este miércoles se presentaran dificultades en su atención al público.

Fueron usuarios en redes sociales quienes comenzaron a alertar de la situación publicando fotografías de las filas en distintos locales del país.

Mediante su cuenta de Twitter, la entidad bancaria expresó que "por dificultad en atención en sucursales prefiera los siguientes canales de atención: Web, App, CajaVecina y nuestro WhatsApp corporativo".

Posteriormente el banco entregó un comunicado donde detallaron algunas de sus plataformas se habían "presentado intermitencias en su funcionamiento debido a un problema ocasionado en uno de nuestros proveedores de telecomunicaciones ".

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación ha generado en nuestros clientes y usuarios. Nuestros equipos técnicos se encuentran en permanente contacto con el proveedor de telecomunicaciones para contar con una solución en el menor plazo posible", aseguraron.

