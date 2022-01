Bomberos trabaja para controlar incendio en San Bernardo: Edificio fue evacuado

"CGE se demoró una hora en cortar la luz. Si hubiese estado cortada hace una hora, no estaría esta magnitud", denunció el alcalde de la comuna.

Bomberos de las comunas de San Bernardo, Buin y Paine trabajan para controlar un gigantesco incendio que afecta a un local comercial en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Debido a la intensidad del fuego, se decidió evacuar un edificio cercano ante la posibilidad de que las llaman alcanzaran el lugar.

Bomberos señaló que aún se desconocen las causas del incendio, el que comenzó pasadas las 08:00 horas de este lunes. Además, descartaron que haya personas lesionadas a raíz del incendio.

El alcalde de la comuna, Christopher White, acusó que la empresa de electricidad CGE demoró más de una hora en cortar el suministro para permitir el trabajo de los voluntarios.

"CGE se demoró una hora en cortar la luz. Si hubiese estado cortada hace una hora, no estaría esta magnitud. No vamos a arriesgar a bomberos a que ingresen si existe electricidad en el interior porque no queremos mártires", señaló