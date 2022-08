Boric detalla planes para red de trenes y anuncia 3 nuevas paradas para recorrido Stgo-San Fernando

"Sabemos que esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, sabemos que no es una tarea de un solo gobierno", recalcó el Presidente durante su gira en tren.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, comenzó este viernes una gira en tren hacia la región de Ñuble, oportunidad que aprovechó para realizar una serie de anuncios enfocados en el fortalecimiento de la red ferroviaria.

Durante un punto de prensa en Estación Rengo, Boric afirmó estar "muy contento de poder estar acá mostrando avances concretos de un plan nacional de desarrollo ferroviario que anunciamos en la cuenta pública. Trenes para Chile, vamos a recuperar los trenes para Chile"

"Sabemos que esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, sabemos que no es una tarea de un solo gobierno. Tenemos que aprender de las experiencias pasadas, de los aciertos y de los errores y también darle continuidad a lo que tiene que ser una política de Estado para que esto no se agote solamente en los cuatro años que nos tocan a nosotros", recalcó.

Junto con eso, recordó que "en la dictadura se abandonó, se abandonaron los trenes y fueron cayendo en desuso y además durante las últimas décadas también hubo casos de gente que se benefició personalmente o que hizo mal las cosas y terminó perjudicando a la empresa. Queremos decir que el Estado tiene un rol importante que jugar".

Con respecto al fortalecimiento de la red, el Mandatario informó que desde "el lunes 22 de agosto vamos a incorporar dos nuevas frecuencias que se suman a las ya existentes para el tramo de Estación Central-Rancagua-San Fernando".

"Tendremos una nueva frecuencia saliendo desde San Fernando a las 07:25 y otra de Estación Central a las 17:00. Esto va a beneficiar a trabajadores, trabajadoras y estudiantes. A fines de 2023 vamos a incorporar tres nuevos trenes al tramo para continuar incentivando el uso de este medio de transporte", aseveró.

A eso se sumará "la habilitación de tres nuevas detenciones para las estaciones de trenes que son Pelequén, Rosario y Requínoa. Creemos que va a ayudar a generar nuevos polos de desarrollo en estas localidades y además vamos a iniciar trabajos en otras estaciones que actualmente están en desuso para que se puedan recuperar para el uso de la comunidad", señaló el Presidente.