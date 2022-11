Candidata a Fiscal Nacional se desmarca de Abbott: "Tengo una visión bastante distinta"

En conversación con Tele13 Radio, Herrera afirmó que creer "en el rol persecutor de la Fiscalía y por supuesto de protección a las víctimas". Se espera que el gobierno anuncie su candidato, el que deberá ser votado por el Senado.

La directora Anticorrupción y candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, se refirió al proceso tras la renuncia de Jorge Abbott y afirmó tener una visión bastante distinta a la del ex fiscal.

"Creo que tengo una visión bastante distinta a la del fiscal Abbott. Creo en el rol persecutor de la Fiscalía y por supuesto de protección a víctimas y testigos y un sistema que funcione en los roles que a cada uno le corresponden", afirmó Herrera, única mujer que sigue en el proceso para liderar la Fiscalía, a Tele13 Radio.

Asimismo, la abogada señaló que "no es que (Abbott) no haya creído en el rol persecutor, solo que él -siento yo- do en ejercer atribuciones que estaba más en una posición que en definitiva nosotros teníamos (...) de pensar un poco 'bueno, pero qué va a pensar la defensa, la defensa en este caso, que va a pensar el tribunal en este caso'. Más bien, nosotros cumplamos nuestro rol y que los demás actores cumplan cada uno su rol".

Agencia Uno - Frontis de la Fiscalía Nacional Lee También > ¿Cómo se elegirá al próximo fiscal nacional?

"En las causas de platas políticas efectivamente a mi, por mi calidad dentro de la institución de directora anticorrupción, me correspondía un rol de dar mi opinión. He comentado que en definitiva es distinta la relación que puedo tener con distintos fiscales, con algunos nosotros hemos asumido equipos investigativos propiamente tal", agregó.

Con respecto al caso de platas políticas, Herrera recordó que tuvo "un rol mucho más activo, quizás más al inicio de la investigación, en algún momento en que el fiscal nacional de la época, el fiscal Chahuán decidió tomar directamente estas investigaciones porque efectivamente había mucho cuestionamiento y precisamente fue una decisión que tomamos o que lo asesoramos en ese sentido para darle una tranquilidad a la ciudadanía en términos de transparencia".