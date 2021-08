Arraigo nacional para carabinero que agredió e hizo perder un dedo a su pareja, también funcionaria

El imputado, que también es funcionario de Carabineros de Chile, será investigado durante 120 días.

Esta semana se dio a conocer un lamentable hecho: Una carabinera perdió su dedo tras ser agredida por su pareja, que también es funcionario de la institución.

Este miércoles 18 de agosto, Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó las medidas socilitadas por el Ministerio Público, por lo que el acusado debe hacer abandono del hogar común, además de tener prohibición de acercamiento y del uso de su arma particular.

El imputado es sentenciado como autor del delito de lesiones graves gravísimas en contexto de violencia intrafamiliar.

La magistrada de este caso, Loreto León, fijó en 120 días el plazo de investigación y arraigo nacional para el acusado.

"Voy a agregar el arraigo nacional, no voy a pedir la firma quincenal, porque entiendo que con la pandemia no sé si estarán recibiendo la firma en la Fiscalia pero me parece innesaria si se cumplen fielmente las otras medidas cautelares", sostuvo León.