Carabinero que disparó en la marcha de la Confech: “No quise hacerle daño a nadie”

El funcionario policial que resultó herido después de haber sido golpeado por un grupo de manifestantes, disparó su arma, lo que le provocó una herida a otro joven.

El carabinero que disparó en la marcha del pasado viernes, convocada por la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech), y que hirió a un joven de 19 años, habló este lunes, en declaraciones obtenidas por T13 y aseguró que temió por su vida momentos antes de disparar con su arma de servicio.

“La situación fue muy difícil porque me sentí afectado en mi integridad física. Pensé sinceramente que iba a perder la vida. Tengo familiares esperándome en la casa, entonces eso es lo primero que se te pasa por la cabeza”, aseguró el policía.

“Yo no quise hacerle daño a nadie, fue sin querer porque yo disparé al suelo. Solo estaba desviando el tránsito para resguardar a las personas”, agregó.

De acuerdo a un nuevo registro que fue publicado los últimos días, antes de disparar su arma, el funcionario policial estaba siendo golpeado por cuatro personas, quienes le habrían quitado su bastón retráctil y su gorra.

“Estaba con dos colegas más, pero no los logré visualizar porque entre quince o veinte personas me estaban agrediendo en el suelo, entonces por eso se me pasó por la mente que tenía que salir de allí”, relató.

Habla carabinero que disparó en la marcha de la Confech

“Yo estaba resguardando a los manifestantes para que el tránsito vehicular no provocara ningún daño a algún manifestante. Yo solamente estaba desviando el tránsito para que ellos pudieran manifestarse pacíficamente. No digo que todos me agredieron, pero hubo un grupo quien intentó atacar a Carabineros y salimos lesionados nosotros”, complementó.

El carabinero que quedó bajo apercibimiento luego que la fiscalía iniciara una investigación, asegura que hasta hoy aún tiene dolores de cabeza por los golpes recibidos.

El joven herido en tanto, fue dado de alta el fin de semana.