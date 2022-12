Caso Cajas de Alimentos: CDE se querella contra ex intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada (UDI)

El ex intendente y una serie de colaboradores fueron acusados de fraude al fisco por su actuar en relación a la adjudicación de cajas de alimentos que fueron entregadas durante el primer año de la pandemia de coronavirus.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el ex intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI), y otros miembros de la plana mayor del Gobierno Regional, por fraude al fisco en el marco del denominado "Caso Cajas de Alimentos" .

Fue durante 2020 que el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera anunció el programa "Alimentos para Chile", que contemplaba la entrega de canastas con productos para poder ayudar a las familias más vulnerables, en el primer año de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, un grupo de personas, asociados al Gobierno Regional, habrían participado de un lucrativo negocio a partir de los beneficios estatales destinados a quienes estaban afectados por el confinamiento.

Y es que, tras autorizarse la modalidad de trato directo para la compra de 23.113 canastas de alimentos y elementos de limpieza, se adjudicaron los contratos a tres proveedores de la región. Pero una auditoría de la Contraloría reveló que hubo un sobreprecio pagado a los proveedores.

De hecho, en la querella se apunta que el perjuicio al patrimonio público es estimable a la fecha en la suma de 230.763.114 pesos, sin perjuicio de lo que se pueda determinar posteriormente en la investigación, dado que dicha cifra se basa en las conclusiones de un informe pericial contable elaborado por la PDI en el marco de la investigación.

Esto debido a que, tras calcular el valor asociado a las cajas de cartón, impresión de logos y logística de transporte, se determinó que el costo unitario de cada caja era de $41.467, pero que el monto promedio pagado por la Intendencia fue de $51.541, lo que ocasionó un mayor gasto.

Además, de acuerdo a lo revelado por Reportajes T13, registros dan cuenta que hubo una coordinación para beneficiar a ciertos proveedores, algunos de los cuales habían prestado servicios en campañas políticas.

Agencia Uno - Miguel Ángel Quezada

La querella impulsada por el CDE va en contra del ex intendente Miguel Ángel Quezada, la ex jefa de gabinete Lilian Plaza; el ex jefe de finanzas de la Intendencia Jhonny Muñoz; Lorena Barrientos; Juan Carlos Ayala; Ximena Ciudad; Dimitri Díaz; Ricardo Percic y Jorge Venegas como autores del delito de fraude al fisco .

En esa línea, se solicita que se cite a declarar a todos los querellados en calidad de imputados; en calidad de testigos a los representantes de los proveedores que remitieron cotizaciones a la Intendencia Regional de Tarapacá para participar del proyecto "Alimentos para Chile"; y que, entre otras medidas, se disponga del acceso a todas las cuentas bancarias de los querellados y las empresas.

Eso además de solicitar que se decrete el inicio de diligencias para determinar los perjuicios al Fisco; que se levante la información sobre la situación patrimonial de los querellados y que se investigue la participación culpable de todos los involucrados, entre otras.

Se espera que dentro de diciembre, todos los acusados sean formalizados.