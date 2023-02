Caso Hércules C-130: Dictan arraigo y firma mensual para cuatro oficiales de la FACH formalizados

Julio Ojeda, Marcelo Mella, Alan Asenjo y Eduardo Mosqueira fueron formalizados por el cuasidelito de homicidio con resultado múltiple.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual ante Fiscalía en contra de cuatro oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por la tragedia del avión Hércules C-130, en el que resultaron 38 personas fallecidas.

Durante este martes, el Ministerio Público formalizó a los cuatro oficiales por el cuasidelito de homicidio con resultado múltiple, por su responsabilidad en la tragedia aérea de diciembre de 2019.

Los imputados fueron el general en retiro, Eduardo Mosqueira Cruz; y los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Allan Asenjo Contreras.

Según apuntó Fiscalía, durante la formalización se indicó que el 9 de diciembre de 2019, estando en la aeronave en Punta Arenas, los oficiales Ojeda, Mella y Asenjo no tomaron las medidas necesarias para corregir la práctica irregular de concurrencia alternada a las misiones, de un especialista Electro Electrónico Aéreo función electrónica y de un especialista Electro Electrónico función instrumentos, no habiéndose llevado a especialista en esta última función.

Por lo mismo, se acusó una infracción manuales y reglamentos; lo que provocó que ante una falla de instrumentos de la aeronave, se efectuara una manipulación incorrecta de indicadores de cantidad de combustible en estanques, permitiendo la introducción de corriente de alto vontaje en los mismos y generando un colapso durante el vuelo de la areonave, lo que habría provocado presuntamente su abrupto desplome al mar de Drake.

En paralelo, se indicó que el ex general Mosqueira no implementó un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la segura ejecución de los vuelos en su jurisdicción, por lo cual el incumplimiento de las normativas reglamentarias por parte del imputado generó un aumento del riesgo permitido, dado que al realizar las acciones de supervisión que correspondían, la aeronave no habría despegado y se habría evitado la muerte de los 38 tripulantes y pasajeros.

Junto con las medidas cautelares, se determinó un plazo de ocho meses para la realización de la investigación.

Fue en diciembre de 2019 cuando un avión Hércules desapareció en las aguas del mar de Drake, en cuyo interior viajaban 38 personas, de las cuales 21 eran pasajeros y 17 eran tripulantes. Ninguno sobrevivió .

En octubre de 2021, la FACH cerró una investigación vinculada al caso, la que no pudo establecer las causas del accidente aéreo.