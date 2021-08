Chileno en hotel sanitario inicia huelga de hambre en protesta a exigencias del Minsal

"La gente consciente que conoce lo que está pasando y que intenta poner todo de su parte, no se le puede obligar meterse a un hotel a pagar 800 lucas contra su voluntad", aseguró.

Un hombre se encuentra en huelga de hambre en protesta contra de las medidas impuestas por el Ministerio de Salud a los chilenos que vienen desde el extranjero.

Se trata de Marcelo Parra, quien debe cumplir una cuarentena obligatoria de diez días en un hotel sanitario tras llegar desde España .

En entrevista con 24 Horas, Parra aseguró que "la gente consciente que conoce lo que está pasando y que intenta poner todo de su parte, no se le puede obligar meterse a un hotel a pagar 800 lucas contra su voluntad. Nos dicen mucho en televisión que hay un abanico amplio de acuerdo a cada bolsillo, pero eso no es así".

Lo anterior debido a que toda persona que ingrese al país y no tenga pase de movilidad o no pueda llegar hasta su domicilio en menos de cinco horas en un vehículo privado, debe quedarse en un hotel sanitario.

"Este es mi quinto día sin comer. Entendamos que no es solo por mí, sino que es por los cientos de personas que están en el mismo caso. Mucha gente ya me sigue, mucha gente ya me está apoyando", indicó al chileno, quien no cuenta con el pase de movilidad pese a haber sido inoculado con Jannsen en España y tener PCR negativo.

Según consignó 24 horas, Paula Labra, seremi de Salud de la Región Metropolitana, comentó al mismo medio que "todos los viajeros que ingresan desde el extranjero hasta nuestro país deben hacer un estricto aislamiento de diez días. Esta persona, si ha decidido hacer una huelga de hambre, está en todo su derecho. Nosotros podemos verificar o colabrar viendo su estado de salud para evitar que tenga cualquier problema".

Por último, hizo un llamado a que "hagan este trámite antes de ingresar a Chile, porque sino tienen su Pase de Movilidad habilitado, y sus vacunas homologadas en el caso de que se hayan vacunado en el extranjero, no podrán hacer la cuarentena en su domicilio".