"Vi la muerte": Habla ciclista que fue aplastado entre dos buses tras discusión en Maipú

El afectado comentó que el incidente comenzó dos cuadras antes del video que comenzó a circular en redes sociales. En conversación con Tu Día explicó que estuvo cerca de 40 segundos apretado "luchando por mi vida".

Durante la jornada de este martes se comenzó a viralizar un video en redes sociales, donde se veía a un ciclista siendo aplastado por dos buses en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

Bastián Órdenes contó en sus redes sociales que tras lo ocurrido fue trasladado hasta el Hospital El Carmen luego de ser ayudado por las personas que estaban en el sector al momento del incidente con el conductor.

En conversación con Tu Día, Órdenes comentó que despertó con dolor y una de sus piernas está casi inmóvil. Sobre lo ocurrido relató que estuvo apretado por cerca de 40 segundos "luchando por mi vida... vi la muerte estando apretado máquina contra máquina".

"Mucha gente piensa que eso pasó ahí (cuando comienza el video), que yo me metí ahí y esto venía hace más de dos cuadras atrás", aseguró.

Sobre lo ocurrido, Órdenes contó que "venía pedaleando y venía el tipo por atrás (...) el tipo tocándome la bocina como si fuese urgencia. Me paré en un rojo y el tipo me tiró el bus encima de una manera asesina".

"Lo seguí por la ciclovía, me salí y me acerqué a la ventanilla. No me acerqué de forma agresiva (...) y el tipo estaba vuelto loco, me decía 'ustedes los ciclistas...'. Estaba vuelto loco", contó.

Junto con eso, Órdenes señaló que realizará "acciones legales porque esto no fue un tema de un momento, esto va mucho más allá. Una persona así no puede manejar una máquina de tonelaje".