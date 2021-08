Compensación para usuarios de iPhone: comenzó inscripción en el sitio web para recibir el dinero

Gracias al acuerdo establecido, la organización consiguió un monto global de 84.167 Unidades de Fomento (UF), aproximadamente 2.474 millones de pesos.

Este martes comenzó la inscripción oficial de usuarios de iPhone, comprendidos en la demanda colectiva para el pago de compensaciones.

Esto luego de que la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) alcanzara un acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) en la demanda que se presentó a fines del 2018.

Odecu presentó una demanda colectiva luego de que Apple reconociera que con sus actualizadores de software ralentizaba deliberadamente algunos modelos de teléfono iPhone a medida que se hacían "viejos".

Gracias al acuerdo establecido, la organización consiguió un monto global de 84.167 Unidades de Fomento (UF), aproximadamente 2.474 millones de pesos (3,4 millones de dólares) que se repartirá entre las y los usuarios de 7 modelos de iPhones.

Estos son iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone 7 SE, que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Requisitos para solicitar el beneficio individual

Según se detalla en el sitio web donde se hace el trámite, www.conciliacionsmartphones.cl, el solicitante debe ser un usuario chileno, actual o pasado, cuyo equipo elegible haya experimentado una reducción en el rendimiento durante la ejecución del sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para equipos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE) o iOS 11.2 o posterior (para equipos iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Asimismo, la persona que pida el beneficio no debe encontrarse comprendido en las causales de exclusión contempladas en la Conciliación.

Cómo se realiza la inscripción

El solicitante deberá llenar el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual (Anexo A de la Conciliación) mediante la sección "documentos" del portal web y acompañar dicho formulario con una copia de cédula de identidad.

Específicamente se debe completar cada celda que requiere información con sus datos personales y los del Equipo Elegible. El formulario consta de 5 secciones: en la sección 1 "Datos del solicitante" se debe crear una clave de acceso personal (secreta), con la cual podrá posteriormente ingresar al sitio web para consultar el estado de su solicitud, en el botón "iniciar sesión" (extremo superior derecho del sitio web).

Al término de la sección 5 "Declaraciones", la persona recibirá un mensaje indicando que sus datos fueron ingresados correctamente. La información que se proporcione, tendrá estrictas medidas de protección a los datos personales, y será revisada por el Administrador de Conciliación exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones.

¿Cómo se recibirá el pago?

El pago del beneficio se realizará mediante la modalidad que se elija en el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual, la que podrá ser transferencia electrónica a una cuenta bancaria a nombre del beneficiario de la conciliación o emisión de un vale vista a nombre del beneficiario.

En el caso de que se presente más de un solicitud por un equipo elegible, se debe esperar su procesamiento, ya que demorará la respuesta y pago.