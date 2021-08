Aceleramiento del calentamiento global: Marcone explica las implicancias del informe de la ONU

El meteorólogo de Canal 13, precisó los alcances del aceleramiento del calentamiento global y alertó que "si no hacemos nada ahora, vamos a seguir echando a perder este planeta".

Este lunes, un informe de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que el calentamiento global ha evolucionado aceleradamente y amenaza con alcanzar antes de tiempo el umbral de los +1,5°C.

Lo anterior a raíz de que el aumento de la temperatura, en la cifra mencionada, se daría cerca de 2030, es decir, diez años antes de lo que se estimaba; lo que implica riesgos de desastres "sin precedentes" para la humanidad.

Por lo mismo, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, explicó parte de los alcances de lo que significa este informe y el aumento de la temperatura.

"Si en el promedio a nivel mundial ocurre eso (aumentar la temperatura 1,5°C), el sistema Tierra-atmósfera es muy sensible y empiezan a ocurrir todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Todos estos grandes impactos a nivel mundial, que son silenciosos en el hemisferio sur (…) y que son un poquito más 'bombásticos' en el hemisferio norte", comentó.

"Sigue siendo importante la mitigación (…) no hay vuelta atrás para lo que viene, pero todo lo que hagamos hoy es importante para 20 o 30 años más. Si no hacemos nada ahora, vamos a seguir echando a perder este planeta y generando aún más daño e impacto para las generaciones que viene. Nosotros no vamos a sentir esos impactos", añadió Marcone.

En esa línea, enfatizó que "nosotros somos la generación que nacimos con un clima y vamos a morir con otro (…) el clima mediterráneo de la zona central prácticamente no existe y no va a existir, vamos a pasar a tener un clima más desértico".

Sobre el aceleramiento del calentamiento global, Gianfranco Marcone precisó que "el planeta no está siendo amenazado, lo que está siendo amenazado es la habitabilidad en el planeta (…) el planeta no nos necesita para vivir , nosotros lo necesitamos a él para estar acá".

En relación a lo que ocurre actualmente en Chile, alertó que actualmente hay un desplazamiento de las altas temperaturas.

"El mapa climático se está moviendo, la desertificación está avanzando y ojalá no siga avanzando. Esta semana solamente, en el sur del país, tenemos prácticamente cero precipaciones", alertó.

Hasta el jueves no va a llover en un 80% de Chile, desde Arica hasta Aysén no va a llover hasta el jueves y lo más preocupante es que en la Región Metropolitana y en la zona central hasta el jueves tenemos cielos despejados, una condición totalmente adversa a lo que debería ser el invierno", agregó.