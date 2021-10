[VIDEO] Ex futbolista Sebastián Roco y su familia acusan que conserje los agredió en Las Condes

La pelea habría comenzado porque el ex futbolista, su pareja e hijo quedaron atrapados en un ascensor.

Un conserje agredió al ex futbolista Sebastián Roco y a su familia tras quedar atrapados en un ascensor en Las Condes.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del pasado domingo, cuando el ex seleccionad naciona junto a su esposa, Natividad Leiva y su hijo de dos años quedaron atrapados en el ascensor del edificio donde residen.

Cuando llamaron al conserje para pedir ayuda, él les habría dicho de forma prepotente que el ascensor solo tenía una capacidad de tres personas, por lo que iban con sobrecarga.

De acuerdo con información de Carabineros, cuando la familia fue liberada del ascensor, fueron a pedir explicaciones por el trato del empleado. Fue en este momento en que el conserje habría intentado golpear a Leiva con una luma.

Ante la agresión del trabajador, el ex futbolista comenzó a golpear al hombre y se desató una pelea en la caseta de la conserjería. El altercado quedó grabado por las cámaras del lugar y por la propia Leiva.

“Si no me hago al lado, él fácilmente me pudo haber hecho un tajo en la cabeza y yo andaba con un niño de dos años”, declaró a T13.