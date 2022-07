Copago Cero de Fonasa: revisa en qué consiste el anuncio del Gobierno y cómo se activa el beneficio

La medida permitirá que más de 5 millones de personas que pertenecen a Fonasa en sus tramos C y D, menores de 60 años, no tengan más costos asociados a su atención de salud en la red pública a partir de septiembre.

El Presidente Gabriel Boric, junto con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, y el director de Fonasa, Camilo Cid Pedraza, anunciaron este miércoles el programa “Copago Cero” , el cual beneficiará a los usuarios del Fondo Nacional de Salud .

En concreto, esta medida permitirá que más de 5 millones de personas que pertenecen a Fonasa en sus tramos C y D, menores de 60 años, no tengan más costos asociados a su atención de salud en la red pública a partir de septiembre.

“Han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando en convertir hacia realidad. Que sea un sistema de salud público gratuito para todas y todos los usuarios de Fonasa”, expresó el mandatario en el Hospital Clínico Félix Bulnes.

“Hoy día en Chile somos más de 15 millones de personas en Fonasa. De ellas, más de seis millones pertenecen a los tramos C y D. Y quiero que sepan que hoy día estos tramos realizan un copago por las atenciones en la red pública de salud de un 10 por ciento en el tramo C y de un 20 por ciento en el tramo D, y nos parece que esto es injusto, porque la salud tiene que ser un derecho en donde no esté condicionado por el tamaño de la billetera de la familia”, agregó.

¿En qué consiste este beneficio?

Desde septiembre de 2022 , para quienes son parte de Fonasa, todas las atenciones en el sistema público serán gratuitas, sin importar el tramo al que pertenezcan.

Es decir, las personas beneficiarias de Fonasa de los tramos C y D tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud (AUGE/GES y No AUGE/GES), sumándose así a la gratuidad que ya tienen las personas de los tramos A y B.

¿Cómo se activa el pago?

Desde septiembre de 2022 este beneficio se activa automáticamente para todas las personas que pertenecen a Fonasa. NO deben realizar ningún trámite asociado a la atención de salud.

Ejemplo:

Pablo es usuario del tramo D, tiene 50 años y vive en la comuna de Maipú. Él pertenece a Fonasa en el tramo D y le diagnosticaron Esclerosis Múltiple, uno de los 85 problemas de salud incluidos en el AUGE o GES.

El tratamiento de esta enfermedad en el hospital en el que se atendió tuvo un costo cercano a los 17 millones de pesos. De ese monto, Fonasa pagó más de 14 millones y Pablo pagó 3.155.308 pesos.

Desde septiembre de 2022 las personas como Pablo no pagarán por sus atenciones de salud en la Red Pública. Es decir, serán gratuitas porque Fonasa cubrirá el costo total del tratamiento en la Modalidad de Atención Institucional, según detalla el sitio Copago Cero .