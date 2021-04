COVID-19: Convocan a voluntarios para apoyar en trazabilidad en Atención Primaria de Salud

La Universidad de Chile realizó una invitación para quienes quieran colaborar en la lucha contra el coronavirus, se sumen a los esfuerzos que organizará la Facultad de Medicina de la institución, que pretende reunir a cerca de mil voluntarios y voluntarias.

Notificar a los contactos estrechos de un caso positivo de COVID-19 es parte de la estrategia de Testeo-Trazabilidad-Aislamiento (TTA), uno de los puntos clave para la gestión de la pandemia que, como develó recientemente un informe de la misma Universidad de Chile, el Colegio Médico y otras instituciones, está hoy al debe por diversas razones, entre ellas, la falta de recursos tecnológicos y humanos.

Es por esto que la U. de Chile comenzó la campaña de reclutamiento de voluntarios y voluntarias para apoyar a los centros de Atención Primaria de Salud de todo el país. Para ello, el plantel busca convocar a más de mil personas.

La académica Viviana Ulloa, subdirectora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina, explicó que la convocatoria no está dirigida solo a profesionales o estudiantes del área de la salud, sino que a toda la comunidad que cuente con dos horas diarias, por cuatro semanas idealmente, y que esté certificado con el curso gratuito “Seguimiento de casos y contactos COVID-19”, impartido por la U. de Chile desde el 2020.

Según la misma universidad, al menos 25 mil personas fueron certificadas por este curso, poco menos de las 30 mil que se inscribieron.

“La reactivación de este llamado a voluntarios y voluntarias nace por la necesidad de los centros de APS que no están pudiendo cumplir los plazos para hacer un adecuado seguimiento de trazabilidad. Hoy lo que estamos viendo es el resultado de esto que fue un deficitario monitoreo, no porque el APS no quisiera hacerlo, sino que porque los recursos no fueron los suficientes”, explicó Viviana Ulloa.

La iniciativa, impulsada por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, busca ayudar en medio de la pandemia, contribuyendo a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, para continuar así con la labor que se inició el año pasado.

"Los voluntarios podrán aplicar y retomar técnicas de entrevista, conocer el sistema de salud, desarrollar conocimiento en relación a la atención centrada en las personas, atender y educar respecto a síntomas y signos de alarma y conocer estrategias de derivación", sostuvo el rector.

A las y los inscritos, la U. de Chile entregará un chip para la conexión y llamadas; y quienes no hayan tomado el curso, pueden hacerlo de manera abierta y gratuita.

Universidad de Chile

Impacto del trabajo

Según la profesora Ulloa, el impacto de esta iniciativa de apoyo puede ser crucial dado que “una o un voluntario que tome dos horas diarias, por cinco días a la semana, conlleva a diez horas dedicados en ese lapso solo a tomar nuevos casos. En ese tiempo, puede atender a diez nuevos casos, considerando en esta labor la contención, consejería y la búsqueda de los contactos estrechos”.

Hoy se estima que por cada persona hay siete contactos, por lo tanto, agregó la especialista, con estos diez contactos se puede alcanzar a 70 personas con su acción semanal. “Hoy hay gente que en verdad no sabe que fue contacto, porque no se ha llamado a la primera persona y ese contacto ya contagió a los otros”, detalló.

Quienes no hayan realizado el curso aún, se pueden inscribir de todos modos como voluntarios y se les hará el curso. Los que sí tienen el programa, deben enviar el certificado. Luego de ello, son ingresados a una planilla que se cruza con las comunas que han solicitado cooperación, a las que se les asigna un coordinador o coordinadora académico de la Facultad de Medicina.

Las y los voluntarios deben inscribirse en el formulario que se encuentra haciendo click aquí. En caso de cualquier duda, las personas pueden escribir al correo trazabilidad.uch@gmail.com