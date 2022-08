Críticas a concejal de Coquimbo por referirse a “niños mongolitos” en plena sesión

Abraham Schnaiderman, de 70 años, calificó de esa manera a unos niños con los que está trabajando, y luego se molestó cuando lo corrigieron.

Diversas críticas en redes sociales y en el propio municipio recibió el concejal de Coquimbo Abraham Schnaiderman, del Partido Radical, luego de referirse como “niños mongolitos” a un grupo de menores de edad con los que está trabajando.

El hecho se produjo en medio de una sesión del Concejo Municipal en el que se hablaba de la compra de drones con visión nocturna para apoyar las labores contra la delincuencia en la comuna.

Uno de los concejales pidió discutir ese tema y no desviarse del punto, y ejemplificó con el concejal Schnaiderman, a quien acusó de desviar constantemente los puntos de la tabla.

“Tengo harto cariño por don Abraham, pero siempre cuando no le parece algo interviene y pide que se ciñan al punto. Le pediría que no toque más las papayas cuando estemos hablando de estos temas porque siempre habla de las papayas cuando no corresponde. El respeto para todos, nadie lo interrumpe a él cuando insiste con las papayas”, dijo.

El concejal Nelson Martínez hacía referencia a un estudio que está realizando su colega de 70 años, quien es químico farmacéutico y está investigando una molécula que es extraíble de la papaya que ayudaría a tratamientos para personas con problemas mentales.

“Estoy dolido por esto de las papayas. En ningún momento mencioné las papayas, dije que el tema eran los drones, todo el mundo lo dijo y es eso. Y le voy a decir una cosa: todo mi domingo, mi viernes, mi sábado trabajé por los niños coquimbanos muy especialmente por los que sufren, no como otros”, respondió el concejal Schnaiderman.

“Fui a una residencia y ahí hay niños que son mongolitos , enfermitos y sufren mucho”, continuó.

De inmediato fue interrumpido por el concejal Camilo Ruiz , quien le pidió respeto y “asesorarse mejor” para no referirse así a los niños. Sin embargo, esto molestó más al concejal.

Concejal habla de "niños mongolitos" en Coquimbo

“El respeto me lo tienen que tener a mí por los años de experiencia, lo que estoy entregando a Coquimbo. Estamos trabajando, no estamos hueveando. Oiga, me están increpando con estupideces, gente estúpida, esto es importante”, expresó.

“Es la solución para los niños mongolitos, estamos venciendo el cáncer, estamos haciendo cosas importantes con eso, no es para burlarse y menos de mí. Yo por mi trabajo, experiencia, mi familia que ha trabajado por el país pido respeto para mí. Gracias a él ustedes están vivos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa señor alcalde?”, agregó.

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien llevaba adelante la sesión, le pidió al concejal Schnaiderman “manejar el tema del lenguaje”.