¿Cuándo se termina el toque de queda en Chile?

El gobierno no renovará el Estado de Excepción debido a la pandemia de coronavirus, por lo que la restricción de movimiento nocturno no podrá seguir aplicándose.

Finalmente el gobierno optó por no renovar el Estado de Excepción constitucional instaurado con motivo de la pandemia de coronavirus cuando el país registra en torno a los 4 mil casos activos de coronavirus y altos porcentajes de cobertura en la vacunación.

Para extender la medida después de un año y medio de su inicio, el Ejecutivo necesitaba la aprobación del Congreso y su fin implicará ciertos cambios en el día a día.

Lo más importante es el efecto que tiene el fin del Estado de Excepción en la restricción de movimiento nocturno o toque de queda.

¿Cuándo termina el toque de queda en Chile?

El toque de queda no puede instaurarse cuando el país no esté bajo condiciones especiales como las que supone un Estado de Excepción, por lo que una vez que termine este, ya no se podrá restringir las libertades que aplican en este caso como las de locomoción y reunión.

De esta manera, desde el 1 de octubre de 2021 ya no habrá toque de queda . La restricción de movimiento terminará el jueves 30 de octubre a las 05:00 y desde ahí no volverá hasta nuevo aviso.

En la actualidad rige un toque de queda desde las 00:00 a las 5:00 en todo el territorio nacional.