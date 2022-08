Intento de femicidio terminó con incendio de cité: Agresor murió en el lugar

El cuerpo del hombre fue encontrado al interior del inmueble. "Él vino con intención de matarme. Me amenazó, me dijo 'hasta acá hemos llegado', que era el final", relató la víctima.

La mañana de este martes se denunció un intento de femicidio que terminó con un incendio al interior de un cité ubicado en el sector de Matucana en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

El comandante de Carabineros, Leonardo Alache, señaló que fueron alertados de la emergencia y llegaron al lugar junto a personal de Bomberos, quienes inmediatamente comenzaron a trabajar para controlar las llamas.

"Se nos acerca una persona que manifiesta ser víctima de una agresión de su ex pareja", explicó el uniformado.

En ese sentido, el comandante señaló que "el sujeto habría lanzado combustible en la dependencia y le habría prendido fuego. La víctima como el resto de las personas que viven en el lugar salen del lugar y, hasta el momento, no hay claridad si este sujeto se encuentra al interior o no".

"Él vino con intención de matarme. Me amenazó, me dijo 'hasta acá hemos llegado', que era el final. Me asustó cuando él empezó a abrir las llaves del gas", contó la víctima de la agresión.

Tras eso, el hombre comenzó a lanzar combustible en el lugar. "Empezó a echarme el combustible, él también se echó. Se agarró de mi cuello, me empezó a asfixiar... yo me lancé al piso, no podía respirar y ahí es donde él prende el fuego", relató la mujer.

Finalmente se confirmó que el cuerpo del hombre fue encontrado en medio de los escombros.

Si estás en riesgo o conoces alguna mujer víctima de violencia puedes recibir orientación y ayuda llamando al 1455 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.