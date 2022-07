Hombre denuncia que fue acusado falsamente de robo: sufrió golpiza y le quitaron sus pertenencias

El denunciante contó que junto a su amigo fueron formalizados por un robo a una mujer venezolana, sin embargo, afirman que la acusación es falsa. En redes sociales acusaron un "modus operandi" de bandas que imputan delitos para después golpear y robar distintas pertenencias a los supuestos delincuentes.

El coreógrafo Jaime Nahum denunció que la noche del pasado domingo sufrió una golpiza en el sector del Museo Bellas Artes, en la región Metropolitana, tras ser acusado falsamente de un robo cuando caminaba en compañía de un amigo.

"Llegó una niña que me identifica, que soy yo la persona que le robé y que la ultrajé. Antes de eso buscaban una plata y decían 'acá está, acá está'. Era todo muy turbio y muy confuso", relató Nahum a Chilevisión.

Con respecto al ataque, el coreógrafo detalló que "aparecen muchas motos de sorpresa. Como sabemos lo que está pasando, le decía a mi amigo 'corre, corre' y empezamos a correr".

"Me agarraron estas personas, me acorralaron con una moto por un lado, una moto por el otro y al final no pude escapar, me caí. Lo primero que hacen es sacarme la chaqueta y me empiezan a pegar con palos, con piedras, con los cascos de las motos y con una piedra en la cabeza", recordó.

Nahum afirmó que los agresores "eran más de 15 personas y era todos de origen extranjero (...) Una señora gordita empieza a pegarme y a decirme si me gustó ultrajar a su hija... con otras palabras y me pegaba, todos nos seguían pegando. Nos quitaron chaquetas, celular, la billetera, toda la ropa".

Al lugar llegó personal de Carabineros y ambos amigos fueron trasladados hasta la Primera Comisaría de Santiago donde fueron formalizados por el delito de robo con violencia. "Es una niña de nacionalidad venezolana que dice que fue atacada en el Metro República, alrededor de las 10 de la noche", explicó el coreógrafo.

Uno de los usuarios afirmó que le ocurrió la misma situación: Una mujer se le acercó acusándolo del robo de un celular "obviamente con el fin de que me quitaran las cosas y le prestaran ayuda".

"Afortunadamente éramos un grupo grande y logramos arrancar en taxi", afirmó.