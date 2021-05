Despega Mujer: 20 emprendedoras recibirán 2 millones de pesos y acompañamiento académico

Las seleccionadas pertenecen a las comunas de Antofagasta, Puerto Montt, Renca, Independencia y Quinta Normal.

"Quiero felicitar a las ganadoras de este programa, son un ejemplo de empuje, de perseverancia y de compromiso. Es un orgullo poder apoyarlas para que puedan hacer crecer sus emprendimientos. Nuestro objetivo con Despega Mujer es acompañarlas para que puedan seguir cumpliendo sus sueños, proyectos y alcanzar sus metas”, dijo Paola Luksic, presidenta de Fundación Luksic, en la ceremonia de bienvenida de las 20 ganadoras del programa Despega Mujer realizada el miércoles 5 de mayo.

Las emprendedoras seleccionadas para este nuevo programa recibirán $2 millones de pesos para financiar sus emprendimientos y seis meses de acompañamiento académico con enfoque de género. Despega Mujer busca potenciar a mujeres que ya cuentan con un buen perfil emprendedor para fomentar su paso a un segmento superior de negocio, a través de un acompañamiento integral con enfoque de género.

En este primer ciclo del programa, Fondo Esperanza se encargó de invitar a participar a 40 emprendedoras beneficiadas por la entidad y durante los meses de marzo y abril se realizó el proceso de selección de las 20 ganadoras, que estuvo a cargo de la Corporación Simón de Cirene, la Corporación Construyendo Mis Sueños y la Fundación Luksic.

Las ganadoras, que tienen hace más de tres años sus emprendimientos, son de las comunas de Antofagasta, Puerto Montt, Quinta Normal, Renca e Independencia. El promedio de edad de las emprendedoras es de 45 años y sus negocios son de diferentes rubros, como comercio, artesanía y textil, entre otros.

El compromiso de Despega Mujer es dar un apoyo integral, por eso además del financiamiento, se entregará acompañamiento técnico y académico, a través de un programa de capacitación de 30 horas y de mentorías personalizadas por 6 meses, el que será impartido a partir de la primera semana de junio, por expertas de la Corporación Simón de Cirene.

"Cuando me avisaron yo lloré de la emoción. Lloré demasiado. Porque creo que me lo merezco por todo el esfuerzo que he hecho todo este tiempo. Son casi 20 años. Partí en una esquina con un carrito y hoy ya tengo mi espacio para mi florería. Así que muy feliz con esta oportunidad", contó emocionada María Teresa Palma, una de las ganadoras de Despega Mujer.

La ceremonia virtual contó también con la participación de Lastenia Albornoz, quien relató su experiencia como ganadora de la segunda versión de Impulso Chileno, concurso de Fundación Luksic que en sus tres ediciones ha premiado a un total de 220 emprendedores de todo el país, de las cuales un 52% son mujeres.

"Impulso Chileno ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. A veces para las mujeres es mucho más difícil, pero con ganas y compromiso siempre se puede. Yo no fui a la universidad y esta oportunidad me ha permitido seguir creciendo con mi negocio llamado Fundas Truck", explicó Lastenia durante su presentación.

Además, entregó un mensaje de empuje a las ganadoras: "Que nadie les diga que no se puede, porque si ustedes creen que pueden, es posible. Y de verdad aprovechen cada instancia de aprendizaje, están en las mejores manos".

Constanza Arcos, coordinadora del Área de Emprendimiento de Fundación Luksic enfatizó en la importancia de este primer ciclo del programa. “Confiamos que tendremos muy buenos resultados y que Despega Mujer podrá seguir creciendo para llegar a más emprendedoras de Chile y apoyarlas en su crecimiento”, declaró Arcos.