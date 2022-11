Dirigente de camioneros: "Hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que pueda pasar"

Cristián Sandoval sostuvo que "nosotros vinimos a dialogar, nosotros cumplimos los tratos que se dijeron con el Gobierno".

Durante la tarde de este viernes, dirigentes de los gremios de transportistas manifestaron que no se llegó a acuerdo con el Gobierno para poder deponer la paralización y bloqueo de rutas.

El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones, Freddy Martínez, comentó que “pusimos una condición, que es normal para protestas pacíficas como las que hemos llevado a cabo nosotros, que es que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente y con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante que eso no ha sido posible o no se ha acordado, por lo tanto, se interrumpieron las conversaciones ”.

“Ese fue el traspié (…) la gente está movilizada, está detenida a la espera de las conversaciones que nosotros tenemos. Ahora vamos a tomar contacto con todos los puntos del país para informar lo que tuvimos de avance, que esperamos no perder , y donde estamos entrampados”, agregó.

En esa línea, el dirigente de transportistas apuntó que se ha avanzado mucho en materia de seguridad, pero que aún no se ha profundizado del todo en otras materias.

Más tarde, otro de los dirigentes, Cristián Sandoval sostuvo que “hoy día mandaron un WhatsApp desmintiendo que nosotros habíamos bajado la movilización. Eso es mentira. La movilización sigue. Nosotros vinimos a buscar de la mejor manera un trato digno con el Gobierno”.

“El Gobierno en estos momentos está cerrando las puertas, vamos a hablar las cosas como son”, complementó, afirmando que “ yo hago responsable al Gobierno de cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar. Nosotros vinimos a dialogar, nosotros cumplimos los tratos que se dijeron con el Gobierno”.

“Por favor, señor Presidente, usted está hoy día en Chile. Resuelva esto de la mejor manera, por favor”, cerró.