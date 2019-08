Perro fue degollado por su propio dueño después de ser atropellado en Villa Alemana

Luego de que una camioneta atropellara a un perro en el sector de Huanhualí en Villa Alemana, el dueño del can salió de su vivienda con un cuchillo y lo degolló en frente de sus vecinos.

La primera reacción de los residentes de la calle Serrano con Caupolicán -donde ocurrieron los hechos- fue avisarle al dueño que su perro había sido atropellado por una camioneta para que lo llevara de manera urgente al veterinario.

Sin embargo, “el joven salió con un saco y al llegar al lado del perrito, a vista y presencia de los vecinos, sacó desde el saco un cuchillo carnicero y le dio puñaladas en la cabeza y en la garganta, prácticamente lo degolló delante de todos”, contó una de las testigos a La Estrella de Valparaíso.

Tras este hecho, la fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal (GEDA Chile) está recopilando todos los antecedentes para saber lo sucedido.

“Si bien la persona era dueño del animal, eso no le daba derecho a actuar de esa forma, lo de sentido común era llevarlo de inmediato al veterinario, y si el perrito no resistía que fuera eutanasiado sin dolor, no de esa manera porque eso es un delito”, sostuvo Juan Carlos Oróstica de la fundación GEDA

Finalmente, el jefe de la sexta comisaría de Villa Alemana, el mayor Richard Cárdenas, explicó que en el momento del suceso “nadie dijo que estaba bien o estaba mal lo que había hecho el vecino. No habían pruebas, no habían grabaciones, por lo tanto, se adoptó el procedimiento y como nadie hizo la denuncia, la hizo Carabineros”.