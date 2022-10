Dueño de pub acusó haber sido multado por borrar grafitis: Concejala explicó la ordenanza municipal

La concejala Virginia Palma aseguró que la multa cursada contra el dueño del local comercial se debe a que el inmueble es patrimonial.

José Aravena, dueño del Red Pub, criticó la multa que recibió por borrar los grafitis que estaban en la fachada del local comercial ubicado en el centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Mediante una carta enviada al diario El Mercurio, Aravena explicó que su negocio "está ubicado en la esquina de José Miguel de la Barra con Merced y por haber pintado la fachada para borrar los múltiples grafitis de todas las noches, se nos ha cursado dos infracciones".

Sobre las multas, el dueño de Red Pub confirmó que una ya está cursada y es de siete millones de pesos.

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó lo ocurrido aseverando que "grafitear la ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio municipal".

Quien salió a comentar la publicación de Orrego fue la concejala Virginia Palma quien destacó que se trata de un inmueble patrimonial.

"Broma? Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL. Seriedad, Gobernador", escribió.