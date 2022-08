Cuerpo de hombre quemado fue hallado en sector céntrico de Arica

La fiscal Trinidad Steinert señaló a T13 que aún no se pueden entregar muchos datos, dado que la investigación se encuentra en su etapa inicial.

Durante la mañana de este jueves se confirmó el hallazgo de un cuerpo quemado en una zona céntrica de la comuna de Arica, región de Arica y Parinacota.

La fiscal Trinidad Steinert relató a T13 que "a las 09:00 horas Carabineros nos informa que hay un cuerpo quemado, en distintas partes del cuerpo. Se dispone la concurrencia del OS-9 y Labocar, que son las policías especializadas en la investigación de estos delitos más violentos".

Con respecto a la investigación Steinert señaló que aún no se pueden entregar muchos datos, dado que la investigación se encuentra en su etapa inicial. Sobre la víctima afirmó que "corresponde a un hombre que tiene signos de haber sido quemado, no sabemos si existió algún acelerante o no".

"Tenemos que ver, como prioridad, la nacionalidad de esta persona y ver qué línea investigativa seguimos en atención a eso. Hay varias cámaras, por lo tanto, se ha dispuesto un rastreo completo para ver si efectivamente... tenemos la primera hipótesis que la persona fue víctima acá en este lugar y acá fue quemada", afirmó.