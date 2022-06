José Maza y presupuesto para la ciencia en Chile: "El país del futuro nunca les ha preocupado mucho"

El astrónomo nacional se refirió al déficit de inversión en esta materia en nuestro país, que durante años ha sido solo de un 0,35% del PIB y que Boric comprometió subir al 1%. "Nosotros estamos en la OCDE y somos el último y si doblamos la inversión vamos a seguir siendo los últimos", sostuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas comparando la situación de Chile con la de países más desarrollados que incluso bordean el 5%.

Catalogado como el "científico chileno rockstar", el astrónomo José Maza ha dedicado su vida al estudio del espacio y la Ciencia del cosmos.

Desde muy niño, a eso de sus 12 años de edad, el Premio Nacional de Ciencias Exactas sabía que su relación con los números y el cielo era casi biológica.

Siempre quiso ser ingeniero, por lo que optó por estudiar en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), destacada institución en la época por incentivar el desarrollo de las matemáticas.

NASA Lee También > La NASA muestra el momento en que una enorme nube de polvo se levanta sobre la superficie de Marte

Allí fue creciendo y relacionándose con sus compañeros y compañeras. No jugaba mucho con ellos. Nunca fue bueno para la pelota ni para ningún deporte, por si para otra cosa: Para ejercitar su cerebro. Entrenar su mente en un mundo de libros.

Para el astrofísico, la ciencia es una disciplina fundamental en el desarrollo de las sociedades que buscan convertirse en naciones del futuro. "Más neuronas y menos músculos" es una frase característica de él, que describe su pensamiento y lucha en La Tierra.

Este es el primer acercamiento con un "genio chileno", en un especial de Canal 13 y sus plataformas digitales, que busca dar espacio y difusión a la Ciencia.

-En 2018, se creó el Ministerio de Ciencia. ¿Cuál es el porcentaje de inversión que realiza Chile en Ciencia y Tecnología?

"Por 150 años, Chile no hizo nada significativo en Ciencia. Cero. En el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva se creó la Corporación Nacional de Investigación Científica y Tecnológica llamada CONICYT, que esencialmente buscaba promover el desarrollo de la Ciencia a través de becas a jóvenes promisorios para que fueran a estudiar afuera; Hacer promoción de la Ciencia. 20 años más tarde se crea el FONDECYT, que es el Fondo de Desarrollo a la Ciencia y la Tecnología que empezó a dar dinero a proyectos que se presentaban… Hasta el año 2018, 2019, cuando CONICYT había quedado chico desde hace rato, que era una división del Ministerio de Educación, se trasforma en el Ministerio de Ciencia, pero hoy día Chile invierte alrededor 0,35% del Producto Interno Bruto (PIB) en financiar y en auspiciar toda la Ciencia y toda la tecnología. Desde Ciencias puras: Matemáticas, Química, Física, Astronomía, Geofísica, Ciencias Aplicadas, Biología, de todo, 0,35% del PIB.

La creación del Ministerio era un reclamo que teníamos los científicos, porque el Ministerio de Educación tiene una enorme carpeta de temas y un presupuesto bastante grande que no tiene que ver con el pequeño porcentaje que destinaba a la Ciencia. Entonces la Ciencia dentro del Ministerio de Educación éramos como los parientes pobres. Éramos una cosita así chica en el Ministerio de Educación. Con un Ministerio de Ciencia y Tecnología Chile estaba dando una señal… Si teníamos un Ministerio del Deporte –que yo creo que es importante el Deporte- Yo no soy para nada deportista y no tengo nada contra los deportistas y más allá, cuando uno piensa en el Ministerio del Deporte, uno piensa en los deportistas (yo mismo lo estoy diciendo) pero, el Ministerio del Deporte es para que los chilenos hagamos Deporte para el 100% de la población. No se trata de financiar a cuatro o a cinco, se trata de promover el Deporte. Lo mismo debe ser con la Ciencia. No se trata de promover a un grupo de científicos, se trata de que la Ciencia pase a ser parte de todo el pueblo. Nosotros esperábamos, los científicos, en la Academia de Ciencia hicimos un informe, estuvimos varios años pidiendo la creación del Ministerio. Finalmente, la Presidenta Bachelet lo tomó y empezó a hacerse el Ministerio. No se alcanzó a terminar de armar el mono administrativo y finalmente el Presidente Piñera lo apoya y lo ejecuta y hace tres años o algo así tenemos un Ministerio de Ciencia, pero nos cambiamos de casa. Nos cambiamos de infraestructura. El dinero que Chile invierte en Ciencia y tecnología sigue siendo un 0,35% del PIB”

-¿Cuánto debiese ser en comparación a los estándares internacionales y cuánto se estableció en la reciente Cuenta Pública del Presidente Boric?

"Si uno mira, yo lo he mirado muchas veces, la tabla de otros países de cuánto invierten en Ciencia y Tecnología, los que quieren desarrollarse. Los que quieren desarrollarse en serio, invierten casi un 5% del Producto Interno Bruto en Ciencia y Tecnología. Los dos países punteros en inversión son Israel con un 4,9% y Corea del Sur con un 4,85%. Es cuestión de ver los autos coreanos, los televisores coreanos. Corea en 30, 40 años ha pasado de ser un país muy comparable con Chile a ser un país realmente con un desarrollo enorme de la tecnología. Los teléfonos celulares coreanos.

En Europa invierten en promedio como un 3% (2,5% o 3%) del PIB. Suecia invierte un 3,2%, Dinamarca anda por ahí, Alemania, Finlandia invierten alrededor del 3%, 3,2%, 3,5%. En la OCDE, el promedio de toda la OCDE 40 países es 2,3%. Nosotros estamos en la OCDE y somos el último y si doblamos la inversión vamos a seguir siendo los últimos.

Con la oferta que hizo el Presidente Boric, si se pasa a un 1%, podríamos pasar al penúltimo lugar de la OCDE, pero la verdad varios Presidentes, el Presidente Ricardo Lagos prometió que al final de su mandato que íbamos a estar invirtiendo un 1% del PIB en Ciencia y Tecnología y no pasó nada. Y con el siguiente, no pasó nada. Siempre hubo una razón para dejar... El país del futuro a los Presidentes aparentemente nunca les ha preocupado mucho . Les interesa resolver el problema de hoy, de ahora”.