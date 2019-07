Escultor del museo de cera de Las Condes y críticas en su contra: "Me han tratado como un trapo"

El escultor del controvertido museo de cera de Las Condes, Rómulo Aramburú, se refirió a las críticas y respondió a los cuestionamientos en torno a su trabajo.

Una de las críticas que más caló en el artista, fue la del ex tenista, Marcelo "Chino" Ríos, quien fue sumamente crítico con el resultado de su escultura, calificándola como "una lástima y una vergüenza".

"A quién mierda se le ocurre hacer esa huea de estatua, son todas iguales. Típico de Chile; apurado y mal hecho (sic)", escribió Ríos en sus redes sociales.

En conversación con Emol y luego de una semana en donde se especuló con su despido, situación que fue desmentida por el alcalde Joaquín Lavín, Aramburú aseguró comprender al ex tenista número 1 del mundo, sin embargo, cree que el "Chino" debió haber investigado más para saber lo que estaba pasando.

"Critica lo que ve, pero el 'Chino' Ríos que yo hice es otro (...) no son las originales (las estatuas) como las dejé yo. Parece que las rasparon y retocaron. No quiero que la gente crea que yo digo que mi trabajo es perfecto, sé que tengo errores", señaló el escultor.

Sin embargo, más allá de las críticas del ex tenista, Arbulú asegura sentirse dolido por el trato que ha tenido por parte de la gestora del museo, Andrea Said.

"Me han tratado como un trapo. Investiguen quién retocó mi trabajo, se darán cuenta que no era la persona idónea, fue una tremenda falta de respeto, me pasaron a llevar en lo más profundo de mi ser", señaló.

El escultor apunta sus dardos a Luis López, quien fue la persona encargada de retocar sus trabajos y a quien, asegura, le enseñó y fue su ayudante.

"No he hablado con él, me hizo una jugada fea y lo eliminé del teléfono. Ahora lo quieren poner como otro escultor, no ha hecho nada. Se puso a ayudarme cuando quedaban tres meses", acusó Aramburú.