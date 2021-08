Estudio a adultos mayores: Un 42,6% consume alcohol mensualmente

Se trata del primer análisis que considera a los adultos mayores de 60 años, en relación al consumo de alcohol y drogas.

Un estudio presentado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), reveló interesantes datos sobre el consumo de alcohol y drogas en personas mayores.

El análisis -que por primera vez toma como muestra a adultos con más de 60 años-, evidenció que la prevalencia la tiene el consumo de alcohol: Un 42,6% declaró beber mensualmente.

En relación a la cifra anterior, destaca que los hombres consumen más bebidas alcohólicas que las mujeres, con un 51,6% versus un 34,2%, respectivamente.

“Con este estudio tenemos un instrumento que nos permite visibilizar y trabajar de mejor manera en torno a una problemática del que no están exentas las personas mayores . Esta es una realidad que si no vemos, no vamos a poder hacer frente", aseguró la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

Finalmente, otro de los datos que reflejó este análisis se relaciona al consumo de marihuana: Las personas con o más de 60 años tienen una prevalencia de consumo de canabbis de 2,1%, "levemente superior para los hombres (2,4%) que para las mujeres (1,9%)".