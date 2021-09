Femicidio en Los Ángeles: Mujer es encontrada muerta tras denuncia de presunta desgracia

La PDI detuvo a un hombre mayor de edad, quien sería pareja de la víctima.

Durante la tarde de este martes, un lamentable caso de femicidio ocurrió en la Villa Genesis de la ciudad de Los Ángeles.

Un hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) luego de recibir una denuncia.





El detenido es mayor de edad y sería la pareja de la mujer . En tanto, el Ministerio Público requirió a la Brigada de Homicidios para que concurriera al lugar.

"Es lamentable que situaciones de estas características sigan ocurriendo en nuestro país y en nuestra comuna de Los Ángeles", comenzó señalando el alcalde Esteban Krause .

Añadió: "La muerte de una mujer no se justifica con nada. No importa que esté drogada o bajo los efectos del alcohol, no hay justificación para la violencia contra las mujeres".

Por su parte, el subprefecto Juan Luis Fonseca, deLos Ángeles, explicó lo sucedido en el momento de la detención.

"Se hizo ingreso a este inmueble, donde en el interior se encontró el cadáver de una mujer de aproximadamente 37 años y al interior de este mismo dormitorio, el imputado fue encontrado bajo una cama de dos plazas", explicó el detective.