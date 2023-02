Está en Finlandia: Niña chilena de 13 años busca donante de médula ósea en nuestro país

"Tú podrías salvar mi vida o la de tantos otros jóvenes en mi situación", dijo Paula en el marco de la búsqueda de una persona que pueda ser donante de células madre para su tratamiento.

Paula Cedeño, una niña de 13 años que padece leucemia, reside en Finlandia y tiene madre chilena, busca un donante de médula ósea en Chile.

Médicos finlandeses buscaron por cinco meses, en toda Europa, a algún donante de células madre que sea compatible con la paciente. Sin embargo, no lograron encontrarlo.

De acuerdo a lo recogido por LUN, Sandra Raipan, madre de Paula, confirmó que se decidió extender la búsqueda de un donante hasta Chile, puesto que habría más posibilidades de encontrar a alguien compatible debido a sus genes chilenos.

Fue durante el verano pasado, cuando fueron de vacaciones a Castelldefels, un balneario cercano a Barcelona, se dieron cuenta de que cuando Paula estaba en un campamento con otros niños y niñas, empezó a marearse y a sentirse cansada, hasta que en una ocasión se desmayó.

En un comienzo le dijeron que era una gripe, pero su temperatura aumentó a 40°C, por lo que la hospitalizaron.

"El 28 de julio del año pasado llegaron como diez médicos a la habitación, también estaban mis padres, y me contaron que tenía leucemia . Tuve la suerte de que me lo explicaran en español, porque en finés probablemente no habría tenido todas las palabras técnicas", dijo Sandra, quien finalmente debió quedarse dos meses en Barcelona hasta que los doctores autorizaran un viaje en avión hasta Tampere, en Finlandia, donde reside la familia.

Tras regresar a Finlandia, Paula solo logró estar dos meses en clases presenciales, puesto que los efectos de la quimioterapia se volvieron constantes y la poca fuerza le impedía estudiar en el colegio; mientras que los médicos plantearon la necesidad de un trasplante de médula ósea.

El llamado de Paula: "Tú podrías salvar mi vida o la de tantos otros jóvenes en mi situación"

DKMS, fundación encargada en la búsqueda de células madre sanguíneas, lanzó una campaña para poder dar con alguien compatible con Paula.

La menor de edad sostuvo que "cuando regresamos a Finlandia, los doctores me dijeron que el tratamiento no me curaría y que lo único que me salvaría es un trasplante de células madre sanguíneas".

"Al principio fue un shock, es increíble que otra persona en el mundo pueda ser compatible conmigo y salvar mi vida. Que alguien de Chile quiera ayudar a una joven como yo en Finlandia, es increíble. Por eso, si tienen entre 18 y 55 años, regístrense como potenciales donantes en DKMS", dijo.

" Tú podrías salvar mi vida o la de tantos otros jóvenes en mi situación", añadió Paula.

¿Cómo colaborar?

La búsqueda del donante de células madre está a cargo de la Fundación DKMS, que se dedica a trabajar por pacientes con cáncer u otras enfermedades graves de la sangre.

Para poder registrarse en la fundación, se debe ingresar a dkms.cl, donde hay que ingresar los datos de contacto. Y cabe mencionar que esta parte del trámite es solo un registro, dado que no significa que automáticamente se convierta en donante.

Con el registro, DKMS enviará un kit para obtener una muestra de saliva y así analizar la compatibilidad con alguien, como Paula, que requiera un trasplante de médula.

En caso de haber compatibilidad con alguien -incluso en unos próximos años- DKMS contactará a las personas para preguntar si quiere ser donante y ayudar a esa persona a tratar la enfermedad.