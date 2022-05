Fiscalía confirma que investigará delitos sexuales tras autodenuncia de Felipe Berríos

El caso será indagado por la Fiscalía Sur y la Fiscalía de Género y Delitos Sexuales.

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que investigará posibles delitos sexuales que se acusan contra Felipe Berríos, tras la autodenuncia hecha por el suspendido sacerdote jesuita.

Fue durante la tarde de este lunes que Berríos emitió una carta en la que señaló que se abrió una investigación canónica tras la denuncia hecha por una mujer adulta que, según acusa, fue víctima de abuso sexual cuando era niña.

Debido a que es un proceso canónico, "se debe mantener en estricto secreto" y, por lo mismo, "la opinión pública no sabe de qué se me acusa, y tampoco puede hacerse un juicio respecto a la verosimilitud de la denuncia ni a las decisiones que por esta vía se adoptarán".

"Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país y para ello y en vista de que la denunciante no ha recurrido a la justicia, hoy ingresé un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie una investigación sobre los hechos descritos en la denuncia así como también respecto de lo publicado en algunos medios de comunicación, que indican que habría otras denuncias, las que a la fecha desconozco y no me han sido informadas", agregó.

Y durante la tarde de este 30 de mayo, el fiscal regional Héctor Barros confirmó la recepción de la autodenuncia hecha por el sacerdote Felipe Berríos.

Lo anterior "para que se investiguen delitos sexuales denunciados en su contra, lo que será indagado junto a nuestra Fiscalía de Género y Delitos Sexuales".

