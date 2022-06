Enfermera apuñalada en Las Condes: Fiscalía no descarta que se trate de un crimen por encargo

La profesional fue atacada tras salir de su turno de 24 horas en el centro de salud de Las Condes, Región Metropolitana. Ministerio Público descartó el robo como motivo del ataque.

La Fiscalía no descartó que el caso de la enfermera que fue apuñalada reiteradas veces en las afueras de la Clínica Cordillera pueda corresponder a un crimen por encargo.

Fue durante este domingo por la mañana que se supo que una profesional fue atacada tras salir de su turno de 24 horas en el centro de salud de Las Condes, Región Metropolitana.

Por lo mismo, debió ser hospitalizada de urgencia , donde se le intervino para evitar mayores consecuencias, dado que fue herida once veces con un arma cortopunzante.

En diálogo con los medios de comunicación, el padre de la afectada, Patricio Álvarez acusó que el hecho no fue un robo, dado que "no le robaron absolutamente nada. Tiene su celular, su mochila, su cartera. Todo intacto".

"Tenemos antecedentes de que había recibido amenazas e personal de la misma clínica y lo quiero decir con todo su nombre, porque a ella la ascendieron como jefa de turno en la urgencia y al despedir a la persona que estaba en el cargo, la empezaron a amenazar", afirmó.

En esa línea, catalogó el hecho de "algo gravísimo" y que desea que "investiguen esto a fondo, porque esto no es un asalto . Aquí no se le trató de robar nada, aquí claramente hay una persona que la amenazaba por WhatsApp, por Facebook".

"Creemos que ella mandó a una persona contratada, a estos sicarios que están de moda, para afectar a mi hija", añadió en su acusación, apuntando que "esto es un cuasidelito de homicidio".

De paso, afirmó que se interpondrán las querellas criminales pertinentes en contra de la mujer a la que acusa y, además, de todos los que resulten responsables por el hecho.

Fiscalía no descarta hipótesis de sicariato

La fiscal Patricia Ibarra también dialogó con los medios, explicando que se tomó conocimiento del hecho durante la mañana de este domingo 26 de junio.

La afectada afirmó que tras salir del turno de 24 horas y llegar a su casa -ubicada a unas cuadras del recinto asistencial- se encontró con dos sujetos abordando una motocicleta y luego fue atacada con el arma cortopunzante.

"En principio estaríamos descartando el delito de robo, ya que no hay apropiación de ningún elemento de los que portaba la víctima en su cartera, según han señalado familiares, por lo tanto podríamos trabajar en la hipótesis de intencionalidad , es decir, que la estaban esperando en el lugar y debemos llevar a cabo diligencias para establecer quiénes serían las personas que participaron en estos hechos, ya sea directamente o, si es así, a través de un encargo", señaló. Más tarde, la misma persecutora confirmó que se descartó que el móvil del ataque fuera el robo.

En esa línea, detalló que "la víctima fue esperada en el exterior de su domicilio por dos personas que se trasladaban en motocicleta, al parecer portaban una fotografía de la víctima, la identifican y luego viene el ataque".

Y no descartó que se trate de un sicariato "sobre todo por la forma en que ocurre este hecho".

"Estamos trabajando las hipótesis si hay o no rencillas previas con algunas personas o colegas del trabajo. Todo eso lo estamos investigando. Queremos efectuar todas las diligencias necesarias para vincular o no, pero queremos dejar en reserva algunas diligencias de investigación para no entorpecer el éxito de la investigación", complementó.