Quedó con prisión preventiva: Las escuchas que hicieron caer a ex concejal de San Ramón

José Miguel Zapata fue detenido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez la noche de este viernes. La Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI tenía su teléfono interceptado y logró su detención minutos antes de embarcarse rumbo a Canadá. “Tele13” pudo conocer en exclusiva sus últimas conversaciones.

Por Patricio Nunes y Jaime Pinochet

José Miguel Zapata sabía que tenía las horas contadas. El ex concejal sería formalizado por los fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora de la Fiscalía Metropolitana Sur a fines de septiembre por negociación incompatible y cohecho reiterado, en una causa que también tendrá en el banquillo de acusados al actual alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera y su ex jefe de gabinete Daniel García.

Zapata compró un pasaje sólo de ida a Quebec, Canadá, para este viernes. Sin retorno. Su intención era subirse junto a su familia al vuelo de United Airlines 0846 a las 23:40 para radicarse en Norteamerica por “al menos dos años”, como pudo comprobar la Brigada Contra el Crimen Organizado de la PDI que tenía su teléfono intervenido.

T13 Lee También > [VIDEO] Reportajes T13: Los nuevos antecedentes del "Caso San Ramón"

“Tele13” tuvo acceso exclusivo a esas últimas conversaciones entre el ex concejal y un amigo cercano -apodado “Chiquitín”- en abril pasado:

“Chiquitín”: “Lo que van a decir después es que te arrancaste. Con arraigo no vas a poder salir”.

Zapata: “Si no me notifican y me voy, no pueden hacer nada”.

En las mismas comunicaciones intervenidas por la PDI, Zapata -concejal cercano al alcalde Aguilera- confesó tener la idea de continuar con sus negocios en Chile, pero desde Norteamérica, ya que en nuestro país “no tenía nada, porque todo lo vendí o me lo remataron”.

José Miguel Zapata fue detenido por la PDI a las 22:15 en el aeropuerto de Santiago, una hora antes de viajar, según su defensa, por compromisos laborales y académicos.

El 5 de noviembre del 2019 el ex concejal fue destituido por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por graves faltas a la probidad, presuntos delitos denunciados por el concejal de San Ramón David Cabedo (RN).

En la causa que Zapata deberá enfrentar en septiembre también será formalizado Miguel Ángel Aguilera, alcalde que va a la reelección en San Ramón y su ex jefe de gabinete Daniel García.

Finalmente, el tribunal determinó decretar la medida cautelar de prisión preventiva para el ex concejal, la que deberá cumplir en la cárcel de Santiago 1. Además, se decretó para la Fiscalía un plazo de investigación hasta el próximo 27 de septiembre, mismo día en que está fijada la formalización del alcalde Miguel Ángel Aguilera y del ex funcionario municipal, Daniel García.