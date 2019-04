[FOTO] El relato del pasajero que no abordó la avioneta que cayó sobre casa en Puerto Montt

"Dani, otra persona tomó tu cupo en el avión. No podrás volar a esa hora". Ese fue el mensaje que Daniel Aguilar Hernández (29) recibió de su jefa para desistir del vuelo, que cerca del mediodía de este martes, protagonizó un trágico accidente en Puerto Montt, región de Los Lagos.

Seis personas fallecieron en la caída de la aeronave sobre una casa ubicada en el sector Jardín Austral, en las cercanías del Aeródromo Marcel Marchant (La Paloma).

De acuerdo a su testimonio en Las Últimas Noticias, Aguilar tenía reservado un cupo en el avión Britten Norman BN-2B27 perteneciente a la empresa Archipiélago Servicios Aéreos, para viajar al sector de Ayacara ubicado en la península Huequi en la comuna de Chaitén, con el fin de participar en las labores de la salmonicultura como supervisor de buceo.

Según su relato, no se enteró del accidente hasta que una amiga lo llamó para avisarle. "Sabía que yo volaba a las diez y media de la mañana. Me dijo, con una voz quebrada, que pensaba que yo iba en ese vuelo. Así me enteré de todo", narró al medio.

En la tragedia, murieron dos ocupantes que él conocía gracias a su trabajo y un gran amigo de él, Gonzalo Navarro.

"Vuela alto amigo Chaleque. Vuela muy alto. Abrázate con Cañe. Bailen juntos. Tremenda dupla de Caldillos" fue el homenaje de Daniel Aguilar en sus redes sociales para recordarlo.