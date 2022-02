Futura ministra de Salud y eventuales cuarentenas: "No vamos a desechar ninguna estrategia"

María Begoña Yarza recalcó que las decisiones se tomarán en base a la evidencia del momento, e indicó que no puede ni asegurar ni rechazar que ocuparán alguna medida en particular para el control de la pandemia.

La futura ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a los lineamientos de su administración, luego de la reunión que sostuvo con el actual ministro de la cartera, Enrique Paris.

Luego de dicha instancia, Yarza señaló que "me gusta y reconozco cuando lo republicano está puesto en la mesa y la reunión tuvo ese componente, de la entrega de información relevante, del inicio de un proceso que creemos que es muy relevante".

"Me pareció muy importante, me pareció la información relevante. Pero creemos que no va a ser la última y quedaron nuestros equipos coordinando otros encuentros para que la información que hoy nos llevamos la miremos", recalcó en relación al encuentro.

Del mismo modo, indicó que "lo que hablamos es generar un segundo y un tercer espacio para resolver dudas y preguntas porque tenemos este tiempo para hacerlo. Yo reconozco ese esfuerzo y como funcionaria del Estado de Chile, me gusta este Estado moderno que es capaz de ser transparente y de generar este esfuerzo republicano".

En cuanto a la conversación sobre el manejo de la pandemia de COVID-19, sostuvo que "vamos a tener una reunión particular para abordar temas de pandemia, COVID-19, vacunas, etc. Esto es solo el inicio del proceso, no nos pidan que seamos livianos, así que nosotros nos comprometemos a tener una mirada y una reflexión en esos temas, pero hoy no. Hoy es el inicio de tener la información necesaria para que tengamos respuestas coherentes y adecuadas".

Del mismo modo, se le preguntó sobre eventuales medidas que se puedan tomar en relación a los contagios, como cuarentenas.

Al respecto, Yarza sostuvo que "es muy difícil que ninguno de nosotros pueda prescindir de alguna estrategia hoy, como tampoco podemos decir que vamos a implementar tal o cual estrategia".

"Dadas las condiciones que tengamos en marzo o abril iremos tomando las mejores decisiones con la evidencia disponible (...) No vamos a desechar ninguna estrategia porque sí, vamos a fortalecer a los equipos para tomar las mejores decisiones posibles", subrayó la próxima ministra.