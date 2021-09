Interior confirma que se retomarán expulsiones de migrantes "en las próximas semanas"

"Lo haremos tomando las recomendaciones (...) pero las expulsiones van a seguir y las vamos a retomar prontamente", dijo el ministro del Interior.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, anunció que el Gobierno retomará las expulsiones de migrantes "en las próximas semanas".

El secretario de Estado afirmó que "tuve una reunión con el presidente de la Corte Suprema. Hemos tomado nota de las recomendaciones, hemos revisado nuestros procesos, somos respetuosos de los fallos, pero en ese contexto, en las próximas semanas vamos a retomar las expulsiones ".

"En esto quiero ser muy claro, esperamos que todos quienes participan en los proceso de expulsión, todos los organismos del Estado y de la sociedad civil estemos a la altura, justamente cuando anunciemos esas expulsiones, porque lo haremos tomando las recomendaciones de la Corte, lo haremos tomando las recomendaciones de distintos organismos, pero las expulsiones van a seguir y las vamos a retomar prontamente", agregó.

"La estadística lo dice: mientras tuvimos la posibilidad de expulsar, el ingreso clandestino por Colchane bajó, pero también tenemos que hacernos cargos del efecto 'llamada'. Chile es un destino migratorio atractivo para muchos. La situación sanitaria, las vacunas, la situación económica, la necesidad de emplear a personas que muchas veces no se están empleando en distintos rubros; todo eso hace un efecto 'llamado' a Chile", complementó el ministro del Interior.

A su vez, cuestionó que "el hecho que la frontera haya estado cerrada para turistas o chilenos no residentes, no es un argumento para decir que está bien que entren por la frontera de manera clandestina como he escuchado en algunos argumentos".