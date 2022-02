Gobierno pone condiciones a diálogo con camioneros en Antofagasta: "Necesitamos el despeje de rutas"

La movilización comenzó la tarde de este jueves tras la muerte de un joven conductor en Antofagasta.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, realizó un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda para referirse a los cortes de ruta que se registran en el norte del país desde la tarde de este jueves.

Dicha movilización fue iniciada por camioneros tras la muerte de un joven conductor en Antofagasta, hecho por el cual Carabineros detuvo a tres personas.

Al respecto, Delgado recalcó que "estamos disponibles para desplazarnos, y ha sido la instrucción del Presidente, ir a la Región de Antofagasta con un plan que estamos revisando con el Alto Mando de ambas policías".

"Siempre el diálogo debe primar, siempre el diálogo debe establecerse en las confianzas", recalcó el ministro. En ese sentido, señaló que el viaje al norte del país "es cuando estén las condiciones para poder hacerlo".

En relación a los cortes de ruta, Delgado recalcó: "No puedo desplazarme, no puedo solamente aterrizar en Antofagasta, sino que también tengo que desplazarme y para eso se exige la garantía mínima que no existan los bloqueos de las rutas para poder llegar a la zona".

Sobre lo anterior, Delgado recalcó que "para poder seguir adelante, las conversaciones, necesitamos el despeje de las rutas y necesitamos que ellos también confíen".

"Con el Presidente hemos estado en contacto permanente, no solamente desde ayer sino que toda la semana", afirmó el ministro. Junto con eso, aseguró que el Mandatario le solicitó "que tengamos un plan con las policías y que me desplace a Antofagasta lo antes posible".