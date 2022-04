Hombre intentó quemarse a lo bonzo en cercanías del Palacio de La Moneda

Según información preliminar, el hecho ocurrió en cercanías del BancoEstado ubicado en calle Morandé.

Durante la mañana de este viernes se conoció que un hombre en silla de ruedas intentó quemarse a lo bonzo en cercanías del Palacio de la Moneda en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho fue advertido por uno de los guardias de BancoEstado que se encuentra en la calle Morandé junto con carabineros que estaban en el lugar.

El hombre relató que "hace siete meses se me declaró artrosis bilateral severa (...) el Compin no me quiere jubilar, no tengo plata".