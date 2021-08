Gobierno hace un llamado a cerca de 300 mil familias inscritas en RSH que no han solicitado el IFE

Desde el Ministerio de Desarrollo Social alertaron que aún hay cientos de miles de personas que califican para ser beneficiarios de esta ayuda económica y no lo han pedido.

Este viernes 6 de agosto se abrió un nuevo proceso de inscripción para solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia. La nueva instancia se extenderá hasta el lunes 16 de este mismo mes y beneficiará a todos quienes no se hayan inscrito para la ayuda económica.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y otras autoridades presentaron el “IFE BUS”, que recorrerá distintas comunas de la región Metropolitana para asistir a todas aquellas personas que no han solicitado el IFE Universal o no se han inscrito en el Registro Social de Hogares por problemas de tecnología.

Ministra @KarlaEnAccion, alcalde @MuniMacul @GonzaloMontoyaR y seremi @caterodrigueza dan inicio al proceso de inscripción para el #IFEUniversal de agosto en el IFE BUS que recorre la RM ayudando a contestar dudas. Inscríbete hasta el 16/8 en 👉🏻https://t.co/hlhfOEq41U pic.twitter.com/REjLdIcQuD August 6, 2021

“Si mantenemos el 96% de cobertura que logramos durante julio aspiramos llegar a 300 mil hogares que todavía no están recibiendo nuestro IFE. Por esto junto al BUS IFE estamos con una lupa buscando a los hogares a los que no hemos podido llegar, en particular a los que están bajo el 60% de vulnerabilidad, porque queremos llegar a todas las familias”, dijo la ministra Rubilar.

La autoridad recordó que todas las personas, incluso quienes están trabajando, pero estén entre el 91 y 100% del Registro Social de Hogares pueden recibir el IFE. La única razón para no recibirlo es estando en el 100% y que tengan más de 800 mil pesos líquidos por integrante del hogar en la declaración que las mismas familias realizan por la página web del IFE.

“Es muy importante recalcar que para este nuevo proceso deben inscribirse solo aquellos que no han recibido el beneficio anteriormente. Todos aquellos que lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite, están completamente inscritos y su pago va a ser de forma automática”, insistió Rubilar.

BUS IFE

El Bus IFE operará entre el 6 y el 18 de agosto, recorriendo distintas comunas entre las 10 y las 13.30 horas.

Su capacidad de atención es hasta cinco personas a la vez, una persona en la planta baja y cuatro en el segundo piso. Además en el primer piso del Bus IFE están todas las condiciones para permitir el ingreso de personas con movilidad reducida.

Calendario