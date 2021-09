Infectólogo: "Mientras más personas no estén vacunadas, hay más riesgo de que entre otra variante"

Reinaldo Rosas, médico infectólogo de la Clínica Las Condes y del Hospital Militar de Santiago, advirtió en conversación con T13 AM sobre el aumento de los contagios que podría haber en los próximos días.

Un aumento de un 13% en la última semana tuvieron los contagios de COVID-19 en nuestro país, según informó el domingo el Ministerio de Salud (Minsal) .

Tras las celebraciones de Fiestas Patrias, la pregunta es si podría existir un rebrote importante.

Acerca de esto, el doctor Reinaldo Rosas, médico infectólogo de la Clínica Las Condes y del Hospital Militar de Santiago, apuntó en conversación con T13 AM a lo que podríamos pronosticar tras un par de semanas después de este último fin de semana largo.

“Es esperable que estas tasas de contagio van a oscilar en las próximas semanas. Vamos a tener probablemente un aumento en cierta manera, porque hubo mayor movilidad, hubo mayores reuniones sociales, hay casos activos todavía, por lo tanto, hay posibilidades de contagiarse”, comentó el especialista.

Asimismo, el infectólogo advirtió que “tenemos un porcentaje todavía de la población que no está considerada en la vacunación y que pronto lo va a estar, como los niños, y tenemos personas todavía, un grupo importante que aún no se ha vacunado siendo que le correspondía, o sea están rezagados”.

“Este grupo es el que nosotros llamamos que son las personas que son susceptibles. Este grupo es el que está mayor expuesto a contagiarse y transmitir la enfermedad y acercar la enfermedad a personas que pueden desarrollar la enfermedad grave”, agregó.

Sobre esto último, destacó que “es por eso que las personas que aún no se han vacunado, no solamente se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a las personas que viven con ellos o a las personas que trabajan con ellos si es que ellos no están vacunados y si aun así no siguen las medidas de prevención, que son el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, vamos a tener más casos, que este virus sabemos que es más contagioso, es más transmisible”.

Con relación a las nuevas variantes y la vacunación, el especialista expuso que “la variante Delta está aumentando su circulación en la comunidad, por lo tanto, no tenemos que bajar la guardia si queremos que este aumento de casos sea más atenuado”.

“Lo que yo podría estimar quizás es que vamos a tener más números de casos, sí, pero probablemente el porcentaje de personas que se van a enfermar gravemente va a ser menor producto de que hay una parte importante de ellos que está vacunado”, continuó.

Finalmente, manifestó que “mientras más personas no estén vacunadas, hay más riesgo de que entre otra variante y se replique más rápido en la comunidad. Entonces el llamado es siempre que estos rezagados se informen por canales oficiales para que puedan recibir su dosis que corresponde y mantener los cuidados que hemos repetido”.