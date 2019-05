Intendencia Metropolitana decreta Alerta Ambiental para este viernes

La Intendencia Metropolitana decidió decretar nuevamente Alerta Ambiental para este viernes 24 de mayo debido a las malas condiciones de ventilación sumado a las bajas temperaturas.

Como parte de las medidas correspondientes a esta alerta, está prohibido el uso de calefactores a leña en toda la región junto a la restricción permanente de quemas agrícolas.

En tanto, se mantiene la restricción para los vehículos con Sello Verde inscritos antes del 1 septiembre de 2011 afectando a las patentes terminadas en 2 y 3.

Además, la Seremi de Educación sugiere que las clases de Educación Física no se suspendan, si no que se modifique la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos.