"Jamás soltaré tu mano": Padre denuncia que recibe insultos cuando camina con su hijo con autismo

"Me entristece el alma el pensar que hoy que puedo acompañarlo somos vulnerables ambos”, explicó.

Un padre denunció la lamentable situación que vive cada vez que camina junto a su hijo con autismo: Reciben insultos homofóbicos y morbosos por ir tomados de la mano.

A través de sus redes sociales, el pintor Danny Valdebenito escribió que cada vez que sale a caminar junto a Tomy, su hijo con autismo, por la Región de Ñuble, recibe comentarios negativos.

“Que terrible experiencia caminar tomado de la mano de tu hijo con un autismo severo por comunas de Ñuble y escuchar comentarios morbosos y homofóbicos de personas que no estiman reservar su percepción personal y superficial , y más aún cuando es errónea”, publicó junto a una foto con el joven, agregando “hijo yo jamás soltaré tu mano".

El testimonio se hizo viral en redes sociales, en donde los usuarios apoyaron al padre y le pidieron que no hiciera caso a los comentarios de odio.

Facebook - Andrea Gzz Lee También > Niña muere de cáncer tres meses después que su padre falleciera por la misma enfermedad

“Decidí hacerlo presente ya que me llamó la atención de manera penosa que en cada comuna que he visitado y he caminado junto a mi Tomy de la mano he escuchado y percibido estos comentarios inadecuados y lamentables, que me entristecen el alma al pensar que hoy que puedo acompañarlo somos vulnerables ambos ”, explicó Valdebenito.

En esta línea agregó que es “una sociedad que se niega a entender que existimos familias con estas dificultades y que necesitamos de los espacios públicos para que nuestros niños enfrenten el mundo real y no tenerlos en cuatro paredes para no incomodar a quienes no los toleran o simplemente los desprecian”.

“Mí temor es y será siempre no saber qué sucederá con él cuando yo ya no esté. Percibo y observo una sociedad que da miedo y desconfianza para el futuro del ángel que me tocó cuidar y encaminar para el propósito de Dios, mi Tomás”, concluyó el padre.