Jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía destaca baja de hechos delictivos relevantes

“En agosto hubo 54, en septiembre 35 y en este momento, diferenciando lo relevante de los otros ataques, tenemos una cifra menor a 32”, destacó el general del Ejército Rubén Castillo.

El general del Ejército Rubén Castillo, jefe de la Defensa Nacional (JDN) en La Araucanía , encabezó este miércoles un balance sobre los hechos relevantes –robos en rutas o caminos, ataques incendiarios, entre otros– registrados en la región.

El general destacó que estos incidentes van a la baja, calificando el balance como “muy bueno”.

“Vamos a la baja. En agosto hubo 54 , en septiembre 35 y en este momento, diferenciando lo relevante de los otros ataques, tenemos una cifra menor a 32 ”, afirmó.

“El balance es muy bueno, en el sentido de los hechos relevantes asociados al cumplimiento del decreto por parte de la Jefatura de la Defensa Nacional, en donde esta semana hubo cinco hechos relevantes, de los cuales cuatro son robos en autopistas donde hubo armamento y encapuchados”, detalló.

Finalmente, destacó que “en otros incidentes no asociados al decreto; tales como ataques a faenas productivas, ataques incendiarios, esta semana para nosotros no hubo. Por tanto, en resumen, hubo cinco ataques relevantes, de los cuales cuatro robos con vehículo y un ataque incendiario”.

“A nosotros no nos tiene satisfechos”

El delegado presidencial regional de La Araucanía, José Montalva, también fue parte del balance y destacó que “hemos tenido en este mes grandes éxitos con respecto al robo de madera y en eso vamos a seguir insistiendo”.

Acerca del balance en este mes, manifestó que “es positivo en el sentido de que sabemos por dónde hay que transitar para ir llevando seguridad a los distintos territorios”.

En tanto, sobre la baja que destacó el general Castillo, el delegado presidencial expuso que “tenemos que seguir trabajando para que no existan este tipo de hechos, pero la baja requiere no solamente un análisis de un solo factor, sino que es multifactorial”.

“Desde la persuasión, el despliegue en terreno que hace el Ejército y también la coordinación de las policías, también detenciones que son importantes, pero la verdad es que a nosotros no nos tiene satisfechos”, continuó.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando para que este tipo de hechos no se den en la región y para eso necesitamos un trabajo serio que no es de un día para otro, que va a demorar, pero que ya los tenemos encausados y sentimos que, si bien no hemos logrado lo que nosotros queremos que es terminar con este tipo de hechos, si hemos dado algunos pasos”, cerró el delegado.