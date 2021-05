"Salió en la mañana y no volvió más": Buscan a joven de 15 años desaparecida en San Bernardo

La menor Katalina Garrido desapareció cuando iba a comprar a un negocio cercano a su casa.

"Ella salió a las 11 de la mañana y no volvió más". Esto es parte del relato de Macarena, madre de la joven de 15 años Katalina Garrido, quien se encuentra desaparecida.

Según el relato de su madre, Katalina fue vista por última vez a las 11 de la mañana, cuando fue a comprar a una verdulería ubicada en las calles Ernesto Riquelme con Volcán Maipo, en la Villa Los Héroes, en la comuna de San Bernardo.

Una cámara de seguridad guardó registro de cómo lucía la menor ese día:

La madre de la menor relató que tras la desaparición de la menor encontraron una carta que decía que "se iba a ir con un amigo y que iba a volver cuando estuviera adulta. que la perdonara, que ella nos amaba".

"Ella es una niña tímida, no sale, no tiene amigos, no tiene Facebook. No entiendo la lógica de con quién se fue, mi corazón siente que ese hombre tiene que habérsela llevado con amenazas", expresó la madre de la menor, quien detalló que Katalina no se llevó ropa ni dinero.

"Hija: vuelve a la casa, te estamos esperando, yo no te voy a recriminar nada, lo único que quiero es que vuelvas", complementó el padre de la menor.

Las imágenes y datos de la menor fueron facilitadas por sus padres, para facilitar la búsqueda. En caso de tener datos relevantes sobre el paradero de Katalina, entregaron un número de teléfono: +56979188330