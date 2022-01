La historia del robo en la micro que sufrió el nuevo ministro de Transportes y que tuvo a dos héroes

A través de redes sociales un usuario recordó cuando ayudó a Juan Carlos Muñoz, quien será autoridad a partir de marzo, en un recorrido del transantiago.

El ingiero civil Juan Carlos Muñoz fue nombrado, este viernes, como el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Gabriel Boric, que asume el 11 de marzo.

Con su nominación, y la de otros 23 ministros, salieron a la luz algunas historias y anécdotas de los futuros secretarios de Estado, y una muy particular fue la que recordó un usuario de redes sociales sobre Muñoz.

Tomás Flores, un usuario de Twitter, recordó que en noviembre de 2015 conoció al ahora ministro de Transportes en una situación particular. Ambos compartían la misma micro de transporte público cuando Muñoz fue víctima del robo de su celular, por parte de un joven que se lo quitó y salió corriendo de la micro.

Como olvidar cuando conocí al proximo ministro de transportes @JuanCaMunozA ayudando a rescatar su celular que se lo habian robado desde una micro.



— Tomas Esteban Flores (@teoemeflores) January 21, 2022

La historia, que fue contada por el propio futuro ministro en una carta al director de un medio dos días después de los hechos, continúa con dos jóvenes quienes saltaron improvisadamente desde el bus del transantiago para perseguir al ladrón, y tras ellos bajó también Muñoz.

En su relato al medio, Muñoz contó que los hechos ocurrieron cuando viajaba en el recorrido 116 desde Ciudad Empresarial al centro de Santiago, y el robo se produjo en Avenida El Salto, en Recoleta.

Tras la persecución, el ladrón soltó el celular de Muñoz y luego fue atrapado por los jóvenes.

“Para mi mayor sorpresa uno de ellos regresó forcejeando con el ladrón a quien tenía bajo control. Le exigía que me pidiera perdón, que no se hace. Y me preguntaba si lo llevábamos a la comisaría, mientras el ladrón me pedía disculpas se justificaba por falta de trabajo y me decía que lo golpeara en reprimenda. Finalmente le dije unas palabras torpes y lo dejamos ir”, relató el ministro en su carta.

“Volvimos a El Salto a tomar el bus otra vez y descubrí que ellos no se conocían. Saltaron espontáneamente en mi defensa de forma independiente. Consideraban que era lo correcto de hacer. Esta vivencia protagonizada por tres jóvenes de edades similares me conmueve. Uno de ellos comete un delito que seguramente a pocos sorprenderá. Pero en paralelo surgen dos héroes urbanos que generosamente resuelven la situación”, añadió.

“Pienso que al concentrar nuestra atención en el primer joven, perdemos de vista que tenemos también una juventud extraordinaria, que aspira a construir una sociedad mejor y está dispuesta a sacrificios y esfuerzos que ni sospechamos”, reflexionó en el cierre de su carta.

Uno de los jóvenes involucrados recordó el momento este viernes, luego de la nominación de Muñoz como ministro y le dijo: “Espero que siga ocupando el transporte público, profe”, escribió.

Muñoz respondió en la misma red, aunque aseguró que en los últimos meses está ocupando más la bicicleta. “Cómo olvidar esta increíble historia, Tomás. Fueron muy valientes al salir al rescate de mi celular. Nuevamente gracias. Y sí, hoy mi viaje a la ceremonia fue bus-metro de ida y vuelta”, contó.