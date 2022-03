Los comandantes en jefe del Ejército que han enfrentado a la justicia

Seis de los siete comandantes que ha tenido la institución castrense desde el retorno a la democracia han debido enfrentar procesos, ya sea por acusaciones de corrupción o de violaciones a los derechos humanos. En T13 repasamos los casos en que los uniformados tuvieron que comparecer ante tribunales.

Para este jueves estaba agendada una importante diligencia en el marco de la investigación del Fraude en el Ejército : la toma de declaración del renunciado comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

A pesar que la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford no pudo llevar adelante la toma de testimonio debido a que Martínez no se presentó, lo cierto es que no es primera vez que un ex timonel de la institución castrense es citado a declarar en calidad de inculpado.

En T13.cl repasamos los episodios que han enfrentado las máximas autoridades del Ejército, ante los tribunales de justicia, en los últimos años.

Seis de siete

Desde el retorno a la democracia, el Ejército ha tenido siete comandantes en jefe, de los cuales, seis han enfrentado a la justicia.

Augusto Pinochet, Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez han sido los ex timoneles del Ejército que han debido enfrentar cargos por distintos casos.

El único que no ha sido acusado es Ricardo Izurieta, quien lideró la institución castrense entre 1998 y 2002.

Fraude en el Ejército

La investigación del desfalco en el Ejército es la indagatoria en la que se han acusado a más altos mandos del Ejército en el último tiempo.

Martínez, Oviedo, Fuente-Alba e Izurieta han debido comparecer ante la ministra Rutherford, quien los ha acusado de distintos delitos.

El primero en ser acusado por este casi fue el general (R) Humberto Oviedo, en junio de 2019, cuando la magistrada lo procesó por el delito de malversación de $4.500 millones de pesos, provenientes de gastos reservados del Ejército.

Situación similar vivió un año después su antecesor en la Comandancia, Juan Miguel Fuente-Alba, cuando fue procesado por el mismo delito en octubre de 2020. A Fuente-Alba se le acusó de defraudar $18.541.497.

Luego de más de un año, hace un par de semanas Rutherford decidió someter a proceso al general (R) Óscar Izurieta, por la malversación de $6.300 millones.

En el caso de Martínez, el pasado 1 de marzo Rutherford lo citó a declarar en calidad de inculpado por el Fraude en el Ejército. No obstante aquello, y a diferencia de los demás casos, contra Martínez todavía no se ha decretado un procesamiento.

Derechos Humanos

Quien también enfrentó a la justicia, en este caso por acusaciones de vulneración a los derechos humanos , fue Juan Emilio Cheyre.

En 2018, Cheyre fue condenado a tres años de libertad vigilada por el delito de encubrimiento en el marco del caso Caravana de la Muerte. En el fallo dictado por el entonces ministro en visita Mario Carroza, se indicó que participó en el encubrimiento de 15 homicidios.

No obstante aquello, el primer ex comandante en jefe del Ejército que enfrentó a la justicia, tanto por casos de corrupción como por violaciones a los derechos humanos, fue el general (R) Augusto Pinochet.

Pinochet compareció ante la justicia por el caso Riggs , en el que se acusaba a él, su familia y a sus estrechos colaboradores de mantener cuentas bancarias secretas en un banco de Estados Unidos, en las que albergaba más de US$ 20 millones.

Del mismo modo, en 1998, mientras se encontraba en Londres, el ex juez español, Baltasar Garzón, ordenó su detención tras acusarlo de delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas.

En 2006, poco antes de morir, Pinochet enfrentó cargos por las torturas ocurridas en Villa Grimaldi y por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó Mengual.