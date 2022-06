Mamá de enfermera atacada tras detención de ex compañera: "Sabíamos que ella estaba participando"

Pola Cortés, madre de la víctima, conversó con "Tu Día" y señaló que ahora espera un "calvario" para los involucrados.

Este miércoles se confirmó la detención de dos personas acusadas de estar involucradas en el ataque a una enfermera, hecho que ocurrió este fin de semana en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

Se trata de una ex compañera de trabajo de la víctima y su pareja , quienes fueron detenidos por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Tras conocerse esta detención, Pola Cortés, madre de la víctima, conversó con "Tu Día" para entregar detalles de cómo se enteraron del arresto y lo que se viene ahora para ellos como familia.

"Oficialmente nosotros recibimos un llamado, y a las 6 de la mañana vimos que todo ya era más oficial (...) yo recibí esta noticia como (…) yo la esperaba, así como viví el peor día de mi vida el domingo, yo necesitaba este minuto, lo estaba esperando", comenzó diciendo Cortés.

En este sentido, comentó que "es una emoción que no la puedo explicar, yo me la he llorado toda, han sido días muy trágicos, muy angustiantes para toda la familia".

Asimismo, dijo que tras conocer la noticia, lo primero que hizo fue pensar en su hija Pola. "Se me vinieron muchas cosas y dije, ‘preparémonos, aquí ahora hay que enfrentar'", manifestó.

Cabe recordar que su hija, de 32 años, recibió 11 puñaladas el pasado domingo tras salir de su turno en la Clínica Cordillera, mientras se dirigía hacia su casa.

Berrien County Sheriff’s Department Lee También > Enfermera fue acusada de asesinar a la niña de 3 años que cuidaba: Estaba drogada con metanfetaminas

Por otra parte, se refirió a los dos detenidos en el caso de su hija. "Son gente tan infeliz que no los puedo calificar como personas, el peor ser humano puede pensar en agredir a otro ser humano y sobre todo ella, que desde un principio sabíamos que ella estaba participando, sabíamos que ella era la persona, ella atendiendo a seres humanos", expresó.

"Para mí va a ser un desagrado pero a la vez mucha rabia verlos (...) ahora que venga su calvario, así como yo lo viví, que lo empiecen a vivir ellos y que no sea corto, y pido justicia aquí y también en el más allá, pido justicia eterna", agregó.

Finalmente, Cortés valoró la acción de todas las personas que le han enviado energías y oraciones a su familia. "Quiero agradecer humanamente a tanta gente, todo eso, que ahora por estos medios yo pueda agradecerlo, soy agradecida de la vida", concluyó.