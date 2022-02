"Me ahorcó y me levantó del piso": El relato de la mujer que vivió brutal agresión policial

Roxana relató a Tu Día que había ido a la comisaría en San Miguel a denunciar una posible violencia intrafamiliar cuando fue agredida por el carabinero.

Siguen las repercusiones luego que se diera a conocer un video donde un carabinero le daba una paliza a una mujer al interior de un recinto policial.

Si bien en un comienzo no se tenían mayores detalles del registro, la víctima de la agresión dio detalles sobre lo vivido a Tu Día.

Se trata de una mujer que se identificó como Roxana y que es funcionaria del Hospital Exequiel González Cortés, quien el pasado 7 de diciembre acudió a la 12° Comisaría de San Miguel junto a una colega para interponer una denuncia por violencia intrafamiliar a favor de una niña de 13 años que se había atendido en el recinto asistencial.

En ese contexto, recibió la negativa del funcionario policial y, posteriormente, fue agredida. Su colega grabó el hecho, pero el agresor destruyó el celular. Por dicho motivo, solo lograron rescatar el registro luego que rescataran los archivos del dispositivo hace algunos días.

En este contexto, Roxana detalló que "él en todo minuto, agresivamente, dijo que no se ponían ese tipo de denuncias y que nos fuéramos porque esa era su casa y él hacía lo que quería en su casa".

"Entendimos que teníamos que irnos y él empezó con empujones. Me dijo que iba a quedar en calidad de detenida y yo le dije 'está bien, pero usted también se va detenido porque me está agrediendo'", añadió.

En ese momento, señala que el carabinero la toma "firme de la blusa y me empieza a ahorcar elevándome los pies del piso. En ese minuto, dije 'me estoy muriendo, ya no estoy respirando'. Lo único que hice fue tomarlo de la camisa para que él reaccionara y me soltara".

"La verdad yo no tengo explicación como para decir que a esta persona la provoqué. Todo el rato estuve callada", agregó Roxana.

Del mismo modo, Roxana señaló que "lo que pasó ahora recién lo vengo a vivir porque como que lo bloquee en ese minuto. Yo estaba saliendo adelante (de la agresión)".

" Estoy con tratamiento psicológico . Tengo compañeros del hospital que me han brindado mucho apoyo y eso me sube el ánimo. Pero al vivirlo nuevamente como que me volví a caer y eso me juega en contra. Yo no sabía que había vivido eso, solamente me acuerdo que me estaba ahorcando", sentenció.

