Ministra de Salud estima que nueva dosis de refuerzo para COVID-19 sería en “octubre o noviembre”

En su interpelación ante la Cámara de Diputadas y Diputados, María Begoña Yarza aseguró que dispondrán de las “vacunas necesarias” para seguir luchando contra la propagación del COVID-19.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, aseguró ante la Cámara de Diputadas y Diputados que dispondrán de vacunas suficientes para aplicar una nueva dosis de refuerzo a la población chilena para seguir combatiendo el COVID-19. La secretaría de Estado estimó que esta sería entre octubre y noviembre de este 2022.

“Quisiera darle la tranquilidad y las personas que nos están escuchando, cuando tengamos que tomar la decisión de qué vacuna vamos a reforzar, uno de los elementos que tenemos a la vista es la posibilidad de una vacuna bivalente, que incorpora la variante clásica y la Ómicron”, explicó la ministra Yarza.

Agencia Uno - Ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega Lee También > Ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega da positivo por COVID-19: Presenta síntomas leves

“Es así como está incorporada en la discusión no solo en el plan nacional y el consejo, con las principales empresas farmacéuticas que tenemos contrato vigente. No hay duda de que proveeremos de las vacunas necesarias, ojalá lo más pronto posible, la industria nos señalan en octubre o noviembre”, añadió.

Yarza tuvo que responder las preguntas de la cámara baja, luego que se le citara para hablar sobre la respuesta a la pandemia, el proceso de vacunación y otros temas como la denuncia contra Hospital Psiquiátrico de Valparaíso y el adelantar las vacaciones de invierno para los escolares.

Sobre la denuncia, en la que pedía investigar supuestos hechos de tortura en tratamientos al interior del hospital psiquiátrico que le valió una denuncia del Colegio Médico ante el Comité de Ética, la titular de Salud aseguró que era su “obligación”.

“No solo en el estatuto administrativo, es una obligación del funcionario público que enfrentado a elementos evidentes de algo que está penado por la ley debe ir a presentar los antecedentes al Ministerio Público, es mi obligación”, dijo.

“Desde el punto de vista de los derechos humanos, este es un deber que se debe hacer, aquí no se puede discutir si la ministra tiene o no que presentar los elementos al Ministerio Público y lo que se presentó se señaló el artículo que, además de tortura dice tratos inhumanos, pero no somos quienes para señalar en qué condiciones están cometiendo determinados maltratos, eso es del Ministerio Público, lo que si tenemos la obligación de que nunca más en Chile se haga terapia electroconvulsiva sin tener las condiciones mínimas”, añadió.