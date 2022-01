Ministro Paris estima fuerte aumento de casos por Ómicron, “como ha ocurrido en otros países”

El titular de Salud hizo el llamado al autocuidado y a la vacunación e invitó a los dueños de locales que realizan eventos a pedir el Pase de Movilidad y el carnet de identidad.

El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció que esperan que se presente un fuerte aumento de casos de COVID-19, producto de la variante Ómicron que ya circula en nuestro país. La autoridad sanitaria aseguró que esperan que ocurra lo mismo que en otros países, donde las casos se duplicaron día a día.

“Nosotros pensamos que, al igual que ha ocurrido en otros países, desgraciadamente este virus se va duplicando día a día, que es lo que hemos visto en Sudáfrica, en Inglaterra, en Alemania, lo estamos viendo en Estados Unidos”, dijo Paris.

“Si extrapolamos lo que está pasando en el extranjero a lo que va a pasar acá, va a haber un aumento de casos y eso es inevitable. Pero ¿cómo lo podemos atacar? Vacunándonos y respetando las medidas sanitarias”, añadió.

El ministro de Salud también se refirió a la “flurona” una enfermedad detectada en Israel y que se caracteriza porque la persona que la padece presenta el virus de la influenza y también el del COVID.

“Actualmente en Chile, no está circulando el virus de la influenza, eso está ocurriendo en los países del hemisferio norte, donde sí está circulando la influenza, pero aquí no se ha detectado ningún caso de ese tipo todavía. No digo que no lo vaya a haber”, explicó.